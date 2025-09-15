Tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH khóa XV ông Trần Văn Thức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với ông Trần Văn Thức.

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1825/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Văn Thức.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Sai phạm của ông Trần Văn Thức xảy ra khi đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.