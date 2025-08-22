Hà Nội

Xã hội

Bắt quả tang nhóm đối tượng thác loạn trong quán karaoke ở Hưng Yên

Ngày 22/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Minh Thọ đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Gia Đạt

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 17/8, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Minh Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke trên địa bàn.

1222.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phòng VIP 302 có 6 nam, nữ thanh niên gồm Đỗ Đức Quyền (SN 2005) trú tại xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Viết Hùng (SN 2004), Ngô Thành Huy (SN 2004) cùng trú tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên và 3 đối tượng trú tại xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác phát hiện, thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng và 0,335g ma túy tổng hợp loại ketamine. Đấu tranh khai thác, Đỗ Đức Quyền khai số ma túy mua để cùng Hùng và Huy sử dụng. Công an xã Minh Thọ đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hưng Yên #quán karaoke #đối tượng thác loạn #công an #xử lý pháp luật

