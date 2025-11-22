Hà Nội

Xã hội

Bắt quả tang 3 đối tượng 'đập đá' ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa “đập đá” tại nhà riêng thì bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 22/11, thông tin từ Công an xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

img-20251121-120653.jpg
Hiện trường nhóm đối tượng tổ chức "đập đá".

Trước đó, vào chiều ngày 18/11, Tổ công tác Công an xã Khe Sanh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 03 đối tượng tại số nhà 63 Phan Đình Phùng, Khối 1 (xã Khe Sanh), gồm: Phạm Xuân T (SN: 2001, trú tại Khối 1, xã Khe Sanh); Nguyễn Hữu H (SN 2002, trú tại thôn Tân Hòa, xã Tân Lập); Lê Anh T (SN: 2006, trú tại thôn Hòa Thành, xã Khe Sanh) có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

img-20251121-120657.jpg
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 361 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

