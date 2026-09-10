Bắt Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc về tội nhận hối lộ

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 10/9, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Bị can Lê Đình Thanh Sơn (trái) và Nguyễn Huy Ngọc. (Ảnh: Bộ Công an).

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 3 và 10/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Huy Ngọc theo đúng quy định pháp luật.

Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Huy Ngọc (SN 1970, quê ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa (cũ), tỉnh Phú Thọ. Ông Ngọc tốt nghiệp Đại học Y khoa Bắc Thái. Năm 2002, ông Ngọc nhận bằng Thạc sĩ Hồi sức cấp cứu; Tiến sĩ Nội tim mạch năm 2012. Đến năm 2025, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chức danh Phó Giáo sư ngành Y học đối với ông Nguyễn Huy Ngọc. Quá trình công tác của ông Ngọc gắn liền với ngành Y tế tỉnh Phú Thọ, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý. Từ bác sĩ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện, ông Ngọc lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa; Phó Giám đốc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, ông Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Y tế. Từ tháng 1/2025 đến nay, ông Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

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