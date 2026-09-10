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Xã hội

Đưa người trốn đi nước ngoài, hai bị cáo lĩnh 15 năm tù giam

Với cáo buộc tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Hạnh bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 năm tù.

Hạo Nhiên

Ngày 10/9, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm 2 bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Hai (SN: 1987, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hạnh (SN: 1985, trú tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hai nhiều lần trốn đi Đài Loan và lao động bất hợp pháp tại Đài Loan. Vào khoảng tháng 01/2025, Hai tiếp tục tìm cách trốn đi Đài Loan lao động cùng với nhiều người lao động khác.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Hai cấu kết với một số đối tượng quốc tịch Đài Loan nhằm tìm cách tổ chức đưa người vượt biên đi Đài Loan bằng thuyền đánh cá trên biển với chi phí thoả thuận là khoảng 43 vạn đài tệ, tương đương tiền Việt Nam là 335.400.000 đồng/người và phải đóng tiền cọc trước 13 vạn đài tệ, tương đương 101.500.000 đồng. Khi vào bờ Đài Loan an toàn phải nộp đủ tiền.

Từ tháng 02/2025 đến tháng 04/2025, Nguyễn Văn Hai đã liên lạc, trao đổi với 21 người có mục đích trốn sang Đài Loan lao động bất hợp pháp. Ngoài ra, có 03 người lao động khác liên hệ, trao đổi trực tiếp với đối tượng người Đài Loan để được tổ chức trốn đi Đài Loan lao động với chi phí từ 15 vạn đài tệ đến 20 vạn đài tệ.

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Hai bị cáo tại phiên toà.

Sau khi Nguyễn Văn Hai tập hợp 24 người lao động và bố trí ăn nghỉ tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) để chờ tàu đón sang Đài Loan, đối tượng người Đài Loan đã móc nối, câu kết với Nguyễn Văn Hạnh (trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) bố trí thuyền đánh cá chở từ bờ biển Hà Tĩnh ra giao cho thuyền lớn cách bờ biển khoảng 50km với thù lao là 10 triệu đồng.

Lợi dụng đêm tối ngày 08/4/2025, các đối tượng hướng dẫn người lao động di chuyển xuống lạch biển thuộc phường Hải Ninh. Tại đây, Nguyễn Văn Hạnh chia ra các tốp từ 6 đến 10 người, rồi sử dụng thuyền nhỏ chở ra bàn giao cho các đối tượng người Đài Loan ngay trên biển.

Đến ngày 25/4/2025, Cảnh sát Đài Loan phát hiện thuyền và người nhập cảnh trái phép nên bắt giữ tàu cá và đưa tất cả những người trên tàu về trụ sở làm việc.

Theo cơ quan điều tra xác định, quá trình tổ chức cho người lao động trốn đi Đài Loan, Nguyễn Văn Hai đã thu tổng số tiền cọc gần 2 tỷ đồng. Trong đó, Hai chuyển cho các đối tượng người Đài Loan số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, Hai giữ lại gần 92 triệu đồng và Nguyễn Văn Hạnh thu lợi bất chính số tiền 12 triệu đồng.

Tại phiên toà, Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Hạnh đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hai 08 năm tù giam; Nguyễn Văn Hạnh 07 năm tù giam cùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

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Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Hai đã từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan từ năm 2012 đến 2023 thì bị trục xuất về Việt Nam. Tháng 12/2024, Hai có nhu cầu sang Đài Loan lao động, nhưng không thể xuất cảnh hợp pháp.

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