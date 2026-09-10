Khởi tố đối tượng dương tính ma tuý, nồng độ cồn gây tai nạn chết người

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Vĩnh Hoàng (SN 1998, trú tại phường Phong Phú, TP Huế) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Lực lượng công an đọc lệnh khởi tố bị can lệnh bắt để tạm giam đối tượng Đặng Văn Vĩnh Hoàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h25 ngày 9/7/2026, Hoàng điều khiển xe mô tô Honda SH 125i, màu trắng, biển số 75C1-xxx.xx lưu thông trên đường Thế Chí Tây, thuộc phường Phong Phú, theo hướng từ phường Phong Quảng đi phường Phong Dinh. Khi đến đoạn đường trên, xe của Hoàng xảy ra va chạm với xe đạp do em N.T.P. (SN 2015, trú cùng địa phương) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến em P. bị thương nặng và tử vong sau đó. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu 254,82 mg/100 ml; kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Ngoài ra, Hoàng điều khiển xe mô tô đi về phía bên trái đường, không đi đúng phần đường theo chiều di chuyển. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đặng Văn Vĩnh Hoàng đã vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, dẫn đến hậu quả làm chết người, quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.