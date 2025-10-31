Hà Nội

Xã hội

Bắt nóng hai tên cướp xe máy ở Hải Phòng sau 2 giờ gây án

Ngày 31/10, Công an xã Thanh Miện (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa truy vết, bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy sau 2 giờ gây án.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, sáng ngày 29/10, anh T.Q.T (SN 2006, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) hẹn đổi bán chiếc xe mô tô HONDA Airblade cho 2 đối tượng không quen biết trên mạng xã hội tại khu vực Khu đô thị Việt Hưng, thôn Bằng Bộ, xã Thanh Miện, TP Hải Phòng.

3444.jpg
Hai đối tượng Phạm Đức Nghĩa và Vũ Mạnh Trường

Đáng chú ý, khi được anh T.Q.T giao chìa khoá xe, 2 đối tượng này đã bỏ chạy, chiếm đoạt xe. Anh T sau đó đến Công an xã Thanh Miện trình báo sự việc vào trưa cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Miện đã nhanh chóng triển khai truy vết nóng.

Sau hơn 2 giờ, Công an xã Thanh Miện đã xác định, triệu tập 2 đối tượng gây án là Phạm Đức Nghĩa (SN 2009) và Vũ Mạnh Trường (SN 2007, cùng trú tại thôn Đào Lâm, xã Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Phòng). Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản trên.

Công an xã Thanh Miện tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#cướp xe máy Hải Phòng #bắt giữ cướp xe #Công an Thanh Miện #Phạm Đức Nghĩa #Vũ Mạnh Trường

