Bắt nhóm người Trung Quốc giết tài xế taxi, cướp tài sản ở Lạng Sơn

Nhóm tội phạm người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thực hiện hành vi giết lái xe taxi để cướp tài sản. Hiện còn 1 đối tượng đang lẩn trốn.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào khoảng 23h đêm 26/10/2025, trên khu vực Km25+500, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ giết người cướp tài sản. Nạn nhân là người lái taxi người địa phương, còn nghi phạm là những người nước ngoài.

Đối tượng người Trung Quốc gây án.

Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn lập tức triển khai lực lượng, phương tiện khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy bắt đối tượng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt gọn 3 đối tượng người Trung Quốc. Hiện còn một nghi phạm là nam giới, người Trung Quốc đang lẩn trốn.

Công an tỉnh Lạng Sơn cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần nhanh chóng báo ngay cho Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho gia đình và xã hội. Theo xác minh ban đầu, nhóm tội phạm này đều là người bên kia biên giới, đã nhập cảnh vào Việt Nam sau đó bàn bạc, gây án ở Lạng Sơn.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện