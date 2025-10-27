Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nhóm người Trung Quốc giết tài xế taxi, cướp tài sản ở Lạng Sơn

Nhóm tội phạm người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thực hiện hành vi giết lái xe taxi để cướp tài sản. Hiện còn 1 đối tượng đang lẩn trốn.

Gia Đạt

Ngày 27/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào khoảng 23h đêm 26/10/2025, trên khu vực Km25+500, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ giết người cướp tài sản. Nạn nhân là người lái taxi người địa phương, còn nghi phạm là những người nước ngoài.

capture-6092.png
Đối tượng người Trung Quốc gây án.

Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn lập tức triển khai lực lượng, phương tiện khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy bắt đối tượng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt gọn 3 đối tượng người Trung Quốc. Hiện còn một nghi phạm là nam giới, người Trung Quốc đang lẩn trốn.

Công an tỉnh Lạng Sơn cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần nhanh chóng báo ngay cho Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho gia đình và xã hội. Theo xác minh ban đầu, nhóm tội phạm này đều là người bên kia biên giới, đã nhập cảnh vào Việt Nam sau đó bàn bạc, gây án ở Lạng Sơn.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Trung Quốc #giết tài xế taxi #cướp tài sản #Lạng Sơn #tội phạm nhập cảnh trái phép

Bài liên quan

Xã hội

Chủ nhà trọ chết tức tưởi lúc nửa đêm dưới tay cặp tình nhân sát thủ

Cặp đôi này mới 19 và 24 tuổi, nhưng chỉ vì cần tiền tiêu xài, chúng đã xuống tay tàn độc, giết hại chủ nhà trọ để cướp tài sản.

10-1.jpg
Theo hồ sơ vụ án, tối 8/1/2011, anh H tìm đến nhà nghỉ của chị Nguyễn Thị Ngọc G (49 tuổi, ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, Thái Bình - cũ) thuê phòng. Nhà nghỉ này có tầng một là nơi chủ nhà nghỉ sinh hoạt và có một vài phòng dành cho khách thuê. Lối lên tầng 2 có một cánh cửa sắt, cứ đêm tới, chị G lại khóa vào, tới sáng mới mở ra để khách đi lại. Đêm ấy, anh H cùng bạn được bố trí ngủ tại phòng trên tầng 2. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
goidienluadao16050043644968160-3362-9856-1678354202.jpg
Tới sáng 9/1, anh H xuống trả phòng nhưng thấy cảnh cửa vẫn đóng im ỉm, gọi nhiều lần không thấy chị G trả lời. Sốt ruột, anh H trèo qua cửa phía sau nhà nghỉ rồi đi vòng vào từ sảnh chính. Cửa nhà nghỉ mở toang, anh H giật mình phát hiện trên nền gạch có nhiều vết máu. Tò mò đi theo, tại căn phòng ở tầng một, anh H sững người khi thấy chị G đã chết từ bao giờ, xung quanh máu chảy loang lổ. Anh này lập tức gọi điện báo cho Công an huyện Hưng Hà. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng đuổi đánh nhau trên đường, cướp tài sản ở Tuyên Quang

Trong quá trình đuổi đánh nhau, Đức bị đổ ngã xuống lề đường nên bỏ chạy. Thấy vậy, nhóm của Mạnh đập phá xe của Đức, dùng kiếm chặt lấy biển số xe mang đi.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Cướp tài sản; Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, khởi tố 3 bị can về 2 tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng; khởi tố 4 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

561591538-1289129703251273-5922211528341777979-n.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 'nóng' đối tượng cướp tài sản của em họ ở Lâm Đồng

Đối tượng trùm kín mặt đến nhà người thân, rút dao khống chế, đe dọa… cướp đi toàn bộ trang sức vàng và điện thoại di động của em họ, rồi nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú tại phường La Gi, Lâm Đồng), nghi phạm dùng dao khống chế, cướp tài sản của chính em họ mình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 7/10, tại tổ dân phố 5 Tân An, (phường La Gi), khi em họ Thảo là cháu T (17 tuổi) đang ở nhà một mình, Thảo đến nhà rồi bất ngờ trùm kín mặt, rút dao khống chế, đe dọa, dùng băng keo trói chặt nạn nhân cướp đi toàn bộ trang sức vàng cháu T đang đeo, bao gồm: Nhẫn, lắc, dây chuyền, cùng một điện thoại di động rồi bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản cướp được khoảng 46 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới