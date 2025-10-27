Bắt đối tượng giật túi xách của người khuyết tật bán vé số ở phường Quy Nhơn

Vụ cướp giật giữa đêm khiến một phụ nữ khuyết tật bán vé số bị mất điện thoại, giấy tờ tùy thân, 460 tờ vé số và 2,5 triệu đồng, tổng trị giá hơn 7 triệu đồng.

Ngày 27/10, Công an phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt được đối tượng cướp giật tài sản của một phụ nữ khuyết tật bán vé số.

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 25/10/2025, bà Dư Thị Minh (SN 1971, trú phường Quy Nhơn) điều khiển xe ba bánh dành cho người khuyết tật lưu thông trên đường Trần Cao Vân.

Đến địa điểm trên, bà Minh bị một thanh niên đi xe Exciter giả vờ mua vé số rồi cướp giật tài sản.

Đối tượng cướp giật bị bắt cùng tang vật. Ảnh CA

Nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn đã khẩn trương khoanh vùng, trích xuất camera an ninh dọc tuyến Trần Cao Vân và các khu dân cư lân cận, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) xác định nghi phạm.

Đến khoảng 2h ngày 27/10, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (SN 2002, trú tại phường Quy Nhơn Đông), thu hồi tài sản trả cho khổ chủ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

