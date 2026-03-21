Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nhóm chặt biển số, cướp xe trong khu công nghiệp ở Phú Thọ

Chỉ trong 6 giờ truy xét, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 3 thiếu niên liên quan vụ chặt biển số, cướp xe máy của người đi đường tại khu công nghiệp Bá Thiện 1.

Nguyễn Hinh

Ngày 21/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, tạm giam 3 bị can gồm Lò Văn Phu, Phạm Văn Cảnh (cùng 17 tuổi) và một nữ nghi phạm 17 tuổi để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 13/3, trên tỉnh lộ 310 đoạn từ xã Bình Tuyền đi phường Xuân Hòa, anh L.Đ.T (17 tuổi) đang điều khiển xe máy thì bị 3 đối tượng đi xe máy, bịt mặt áp sát.

Hai đối tượng Lò Văn Phu, Phạm Văn Cảnh tại công an.

Nhóm này dùng gậy sắt đập gãy biển kiểm soát rồi lấy đi, sau đó rời khỏi hiện trường. Gần một giờ sau, anh T di chuyển theo hướng ngược lại thì gặp nhóm trên. Khi anh T đề nghị xin lại biển số xe, các đối tượng yêu cầu đi theo rồi dẫn anh vào khu đất trống thuộc khu công nghiệp Bá Thiện 1.

Tại đây, lợi dụng sơ hở, chúng chiếm đoạt chiếc xe máy trị giá khoảng 12 triệu đồng rồi bỏ trốn. Biển số xe bị vứt lại nhằm xóa dấu vết.

Xác định tính chất manh động, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan truy xét khẩn cấp. Sau 6 giờ, 3 nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tang vật được thu giữ.

Cơ quan điều tra xác định, trước đó cùng ngày, nhóm này đã thực hiện một vụ tương tự trên tỉnh lộ 310 hướng Tam Đảo - Đại Lải, dùng hung khí đập gãy chắn bùn xe máy khiến biển số rơi xuống đường rồi nhặt mang đi.

Ngày 14/3, hai nghi phạm bị giữ khẩn cấp, đến 20/3, cả 3 bị khởi tố, tạm giam về hành vi cướp giật tài sản theo Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem video: Xe khách giường nằm hai tầng bị rà soát toàn quốc sau hàng loạt tai nạn nghiêm trọng trên đường đèo.

#cướp giật tài sản Phú Thọ #chặt biển số xe #khu công nghiệp Bá Thiện 1 #bắt nhóm thiếu niên cướp xe

Bài liên quan

Xã hội

Ngăn lừa đảo qua mạng, người đàn ông ở Phú Thọ thoát mất 40 triệu

Nhận cuộc gọi giả danh công an yêu cầu chuyển tiền, một người dân ở xã Hùng Việt suýt mất 40 triệu đồng nhưng được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hùng Việt vừa phối hợp Quỹ Tín dụng Phú Lạc ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 40 triệu đồng.

Cán bộ Công an giải thích cho ông V về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo.

Khoảng 10h ngày 18/3, quỹ tín dụng phát hiện ông L.V.V (73 tuổi, trú khu Tiền Phong, xã Hùng Việt) có biểu hiện bất thường khi đến làm thủ tục rút toàn bộ tiền tiết kiệm để chuyển khoản theo yêu cầu của người lạ, nên báo công an.

Theo trình bày, hai tiếng trước đó, ông V. nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ, thông báo ông liên quan đến một vụ án lừa đảo. Người này yêu cầu ông rút toàn bộ 40 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản mang tên Đặng Hoàng Sơn tại một ngân hàng.

Để gây sức ép, đối tượng liên tục đe dọa sẽ cho lực lượng đến bắt nếu không làm theo, đồng thời hướng dẫn cách trả lời khi có người khác hỏi. Lo sợ, ông V. đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền.

Nhận tin báo, Công an xã Hùng Việt nhanh chóng có mặt, trấn an và giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng. Lực lượng công an khẳng định không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi làm việc.

Sau khi được giải thích, ông V. dừng giao dịch, tránh được việc chuyển tiền cho kẻ gian. Ông cho biết rất may được nhân viên quỹ tín dụng và công an phát hiện, hỗ trợ kịp thời.

Công an địa phương khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cán bộ điều tra, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

>>> Mời độc giả xem thêm video: 20.000 chai nước hoa giả bị phát hiện, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương gan, thận và hô hấp.

Xem chi tiết

Xã hội

Đột nhập cửa hàng, rút nguồn camera trộm 39 iPhone ở Phú Thọ

Chỉ trong 24 giờ, Công an Phú Thọ đã làm rõ vụ trộm 39 chiếc iPhone trị giá hơn 245 triệu đồng tại một cửa hàng điện thoại ở xã Xuân Đài, bắt giữ 2 đối tượng.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Xuân Đài điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ các đối tượng gây án và thu hồi toàn bộ tang vật.

Trước đó, ngày 11/3/2026, Công an xã Xuân Đài tiếp nhận tin báo của ông Phí Quang Đ (SN 1971, trú tại khu Minh Tâm, xã Minh Đài) về việc cửa hàng điện thoại di động của gia đình bị kẻ gian đột nhập. Tài sản bị trộm gồm khoảng 39 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, tổng trị giá khoảng 245,3 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới