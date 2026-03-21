Bắt nhóm chặt biển số, cướp xe trong khu công nghiệp ở Phú Thọ

Chỉ trong 6 giờ truy xét, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 3 thiếu niên liên quan vụ chặt biển số, cướp xe máy của người đi đường tại khu công nghiệp Bá Thiện 1.

Ngày 21/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, tạm giam 3 bị can gồm Lò Văn Phu, Phạm Văn Cảnh (cùng 17 tuổi) và một nữ nghi phạm 17 tuổi để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 13/3, trên tỉnh lộ 310 đoạn từ xã Bình Tuyền đi phường Xuân Hòa, anh L.Đ.T (17 tuổi) đang điều khiển xe máy thì bị 3 đối tượng đi xe máy, bịt mặt áp sát.

Hai đối tượng Lò Văn Phu, Phạm Văn Cảnh tại công an.

Nhóm này dùng gậy sắt đập gãy biển kiểm soát rồi lấy đi, sau đó rời khỏi hiện trường. Gần một giờ sau, anh T di chuyển theo hướng ngược lại thì gặp nhóm trên. Khi anh T đề nghị xin lại biển số xe, các đối tượng yêu cầu đi theo rồi dẫn anh vào khu đất trống thuộc khu công nghiệp Bá Thiện 1.

Tại đây, lợi dụng sơ hở, chúng chiếm đoạt chiếc xe máy trị giá khoảng 12 triệu đồng rồi bỏ trốn. Biển số xe bị vứt lại nhằm xóa dấu vết.



Xác định tính chất manh động, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan truy xét khẩn cấp. Sau 6 giờ, 3 nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tang vật được thu giữ.

Cơ quan điều tra xác định, trước đó cùng ngày, nhóm này đã thực hiện một vụ tương tự trên tỉnh lộ 310 hướng Tam Đảo - Đại Lải, dùng hung khí đập gãy chắn bùn xe máy khiến biển số rơi xuống đường rồi nhặt mang đi.

Ngày 14/3, hai nghi phạm bị giữ khẩn cấp, đến 20/3, cả 3 bị khởi tố, tạm giam về hành vi cướp giật tài sản theo Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem video: Xe khách giường nằm hai tầng bị rà soát toàn quốc sau hàng loạt tai nạn nghiêm trọng trên đường đèo.