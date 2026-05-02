Câu nói đổi bạc triệu, Lý Liên Anh kiếm tiền 'dễ như trở bàn tay' thế nào?

Là tâm phúc bên cạnh Từ Hi Thái hậu, Lý Liên Anh có vô số cơ hội hái ra tiền. Tài sản của hoạn quan họ Lý có thể so với đại tham quan khét tiếng Hòa Thân.

Trong số những thái giám có tiếng tăm vào thời nhà Thanh, Lý Liên Anh được biết tới là một nhân vật khét tiếng hàng đầu.

Năm xưa, hoạn quan họ Lý này từng là thái giám tâm phúc bên cạnh Từ Hi Thái hậu. Bởi vì có được sự sủng ái của Lão Phật gia, Lý Liên Anh khi ấy vốn đã chẳng thiếu vinh hoa phú quý, lại càng không phải lo nghĩ tới cơm ăn áo mặc.

Thế nhưng điều đáng nói hơn còn nằm ở chỗ, vì là tâm phúc bên cạnh người đứng đầu của triều đình khi đó, thái giám họ Lý này còn có thể hái ra tiền chỉ nhờ một câu nói hay một hành động đơn giản.

Thậm chí có giai thoại cho rằng, tài sản của hoạn quan này còn có thể so sánh với tham quan khét tiếng một thời là Hòa Thân. Và sự thật liệu có phải như vậy?

"Kho báu" kếch xù của Lý Liên Anh: Cần tới mấy gian nhà để cất giữ hàng triệu lượng bạc

Chân dung Lý Liên Anh - hoạn quan khét tiếng vào cuối thời nhà Thanh. Ảnh: Nguồn Baidu.

Theo Qulishi, Lý Liên Anh lúc còn làm việc trong cung đã từng nhận vô số hối lộ từ những người bên trong và bên ngoài triều đình.

Tuy nhiên điểm khác biệt của hoạn quan này với Hòa Thân lại nằm ở chỗ: Lý Liên Anh không bao giờ dám trực tiếp nhận biếu xén hay hối lộ bên trong Tử Cấm Thành.

Thực tế, các giao dịch ngầm của hoạn quan này đều được tiến hành bên ngoài cung. Sử cũ ghi lại, một trong số những "trụ sở" thu tiền hối lộ của thái giám họ Lý nằm tại hậu hoa viên của địa điểm có tên là Bạch Vân Quan.

Về tài sản kếch xù của Lý Liên Anh, có giai thoại còn truyền lại rằng, năm xưa ông có tới 3 gian nhà cất giữ hàng triệu lượng bạc trắng bên trong cung.

Tuy nhiên theo sử liệu ghi lại, sau khi Từ Hi Thái hậu qua đời, Lý Liên Anh sợ rằng số của cải khổng lồ này có thể đưa tới họa sát thân. Vì vậy cho nên trước khi rời khỏi Tử Cấm Thành, ông đã đem toàn bộ số tiền ấy quyên tặng cho triều đình.

Còn về việc sau khi về quê dưỡng lão, Lý Liên Anh rốt cục có bao nhiêu tiền riêng giấu ở bên ngoài cung vẫn là một điều mà không ai biết rõ.

Những tuyệt chiêu hái ra tiền của hoạn quan họ Lý: Ngay tới quan lại cũng bị "dắt mũi"

Lý Liên Anh là một trong những tâm phúc hàng đầu của Từ Hi Thái hậu. Ảnh: Nguồn Baidu.

Theo Qulishi, con đường kiếm tiền của Lý Liên Anh lúc còn là tâm phúc bên cạnh Từ Hi có thể xem như vô cùng rộng mở.

Ngoại trừ những mánh khóe kinh điển của các tham quan thường dùng, hoạn quan họ Lý này còn có những chiến thuật "hái ra tiền" đặc biệt của riêng mình.

Có giai thoại truyền lại rằng, vào đêm trước ngày đại thọ 60 tuổi của Thái hậu, Lý Liên Anh đã kiếm được một món tiền khổng lồ chỉ nhờ vào một việc dưới đây.

Theo đó, lúc ấy có một vài thương nhân ngoại quốc biết được sắp đến đại thọ của Từ Hi nên đã đua nhau nhập về những vật phẩm quý giá có thể làm quà tặng.

Trong số này, có một người không biết từ đâu lấy được một chiếc đồng hồ để bàn vô cùng tinh xảo.

Mỗi khi chuông báo giờ vang lên, bên trong chiếc đồng hồ sẽ phát ra tiếng nhạc du dương, phía trên có một bức tượng cô gái trang điểm lộng lẫy, đôi tay từ từ mở ra một bức họa tuyệt đẹp, bên trên đó có viết 4 chữ chúc phúc: "Vạn thọ vô cương".

Khi đó, chiếc đồng hồ này được bán cho một vị quan sở hữu quyền cao chức trọng và đang muốn nịnh bợ Từ Hi.

Viên quan kia mua được món hàng ấy thì tựa như có được trân bảo, liền hào hứng đem đi cầu kiến Lý Liên Anh.

Nhờ vào vị trí thân cận bên cạnh Lão Phật gia, Lý Liên Anh có thừa những mánh khóe để hốt bạc một cách dễ dàng. Tranh minh họa.

Ngay khi vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ, hoạn quan họ Lý đã không khỏi âm thầm kinh ngạc trước sự tinh xảo của món bảo bối này.

Thế nhưng ngay sau đó, Lý Liên Anh đã nhanh chóng lấy lại sự trấn tĩnh, chỉ cười và nói:

"Món đồ này tốt thì tốt, nhưng nếu như một lúc nào đó có cơ quan nào bên trong không chạy được, bức tranh kia chỉ mở ra có ba chữ là ‘vạn thọ vô’ thì sợ rằng sẽ gây ra đại họa".

Viên quan nọ nghe xong liền sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng xin cáo lui rồi ngậm ngùi trả chiếc đồng hồ kia về chủ cũ.

Mấy ngày sau, Lý Liên Anh đã nhanh chóng tìm ra người bán chiếc đồng hồ để mua nó với giá rẻ. Sau đó, ông sai thợ mộc đổi bốn chữ "Vạn thọ vô cương" bên trong thành "Thọ Thọ Thọ Thọ".

Trải qua nhiều lần kiểm tra, tới khi xác định rằng chắc chắn sẽ không xảy ra sơ xuất nào, hoạn quan họ Lý này liền gọi viên quan hôm trước tới gặp mình.

Sau một hồi thương lượng, Lý Liên Anh cuối cùng đã bán lại chiếc đồng hồ cho viên quan kia với giá cao gấp đôi giá ban đầu, từ đó cũng tiện tay thu về cho bản thân một khoản tiền kếch xù.