Câu nói đổi bạc triệu, Lý Liên Anh kiếm tiền 'dễ như trở bàn tay' thế nào?

Là tâm phúc bên cạnh Từ Hi Thái hậu, Lý Liên Anh có vô số cơ hội hái ra tiền. Tài sản của hoạn quan họ Lý có thể so với đại tham quan khét tiếng Hòa Thân.

Trong số những thái giám có tiếng tăm vào thời nhà Thanh, Lý Liên Anh được biết tới là một nhân vật khét tiếng hàng đầu.

Năm xưa, hoạn quan họ Lý này từng là thái giám tâm phúc bên cạnh Từ Hi Thái hậu. Bởi vì có được sự sủng ái của Lão Phật gia, Lý Liên Anh khi ấy vốn đã chẳng thiếu vinh hoa phú quý, lại càng không phải lo nghĩ tới cơm ăn áo mặc.

Thế nhưng điều đáng nói hơn còn nằm ở chỗ, vì là tâm phúc bên cạnh người đứng đầu của triều đình khi đó, thái giám họ Lý này còn có thể hái ra tiền chỉ nhờ một câu nói hay một hành động đơn giản.

Thậm chí có giai thoại cho rằng, tài sản của hoạn quan này còn có thể so sánh với tham quan khét tiếng một thời là Hòa Thân. Và sự thật liệu có phải như vậy?

"Kho báu" kếch xù của Lý Liên Anh: Cần tới mấy gian nhà để cất giữ hàng triệu lượng bạc

Chân dung Lý Liên Anh - hoạn quan khét tiếng vào cuối thời nhà Thanh. Ảnh: Nguồn Baidu.

Theo Qulishi, Lý Liên Anh lúc còn làm việc trong cung đã từng nhận vô số hối lộ từ những người bên trong và bên ngoài triều đình.

Tuy nhiên điểm khác biệt của hoạn quan này với Hòa Thân lại nằm ở chỗ: Lý Liên Anh không bao giờ dám trực tiếp nhận biếu xén hay hối lộ bên trong Tử Cấm Thành.

Thực tế, các giao dịch ngầm của hoạn quan này đều được tiến hành bên ngoài cung. Sử cũ ghi lại, một trong số những "trụ sở" thu tiền hối lộ của thái giám họ Lý nằm tại hậu hoa viên của địa điểm có tên là Bạch Vân Quan.

Về tài sản kếch xù của Lý Liên Anh, có giai thoại còn truyền lại rằng, năm xưa ông có tới 3 gian nhà cất giữ hàng triệu lượng bạc trắng bên trong cung.

Tuy nhiên theo sử liệu ghi lại, sau khi Từ Hi Thái hậu qua đời, Lý Liên Anh sợ rằng số của cải khổng lồ này có thể đưa tới họa sát thân. Vì vậy cho nên trước khi rời khỏi Tử Cấm Thành, ông đã đem toàn bộ số tiền ấy quyên tặng cho triều đình.

Còn về việc sau khi về quê dưỡng lão, Lý Liên Anh rốt cục có bao nhiêu tiền riêng giấu ở bên ngoài cung vẫn là một điều mà không ai biết rõ.

Những tuyệt chiêu hái ra tiền của hoạn quan họ Lý: Ngay tới quan lại cũng bị "dắt mũi"

Lý Liên Anh là một trong những tâm phúc hàng đầu của Từ Hi Thái hậu. Ảnh: Nguồn Baidu.

Theo Qulishi, con đường kiếm tiền của Lý Liên Anh lúc còn là tâm phúc bên cạnh Từ Hi có thể xem như vô cùng rộng mở.

Ngoại trừ những mánh khóe kinh điển của các tham quan thường dùng, hoạn quan họ Lý này còn có những chiến thuật "hái ra tiền" đặc biệt của riêng mình.

Có giai thoại truyền lại rằng, vào đêm trước ngày đại thọ 60 tuổi của Thái hậu, Lý Liên Anh đã kiếm được một món tiền khổng lồ chỉ nhờ vào một việc dưới đây.

Theo đó, lúc ấy có một vài thương nhân ngoại quốc biết được sắp đến đại thọ của Từ Hi nên đã đua nhau nhập về những vật phẩm quý giá có thể làm quà tặng.

Trong số này, có một người không biết từ đâu lấy được một chiếc đồng hồ để bàn vô cùng tinh xảo.

Mỗi khi chuông báo giờ vang lên, bên trong chiếc đồng hồ sẽ phát ra tiếng nhạc du dương, phía trên có một bức tượng cô gái trang điểm lộng lẫy, đôi tay từ từ mở ra một bức họa tuyệt đẹp, bên trên đó có viết 4 chữ chúc phúc: "Vạn thọ vô cương".

Khi đó, chiếc đồng hồ này được bán cho một vị quan sở hữu quyền cao chức trọng và đang muốn nịnh bợ Từ Hi.

Viên quan kia mua được món hàng ấy thì tựa như có được trân bảo, liền hào hứng đem đi cầu kiến Lý Liên Anh.

Nhờ vào vị trí thân cận bên cạnh Lão Phật gia, Lý Liên Anh có thừa những mánh khóe để hốt bạc một cách dễ dàng. Tranh minh họa.

Ngay khi vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ, hoạn quan họ Lý đã không khỏi âm thầm kinh ngạc trước sự tinh xảo của món bảo bối này.

Thế nhưng ngay sau đó, Lý Liên Anh đã nhanh chóng lấy lại sự trấn tĩnh, chỉ cười và nói:

"Món đồ này tốt thì tốt, nhưng nếu như một lúc nào đó có cơ quan nào bên trong không chạy được, bức tranh kia chỉ mở ra có ba chữ là ‘vạn thọ vô’ thì sợ rằng sẽ gây ra đại họa".

Viên quan nọ nghe xong liền sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng xin cáo lui rồi ngậm ngùi trả chiếc đồng hồ kia về chủ cũ.

Mấy ngày sau, Lý Liên Anh đã nhanh chóng tìm ra người bán chiếc đồng hồ để mua nó với giá rẻ. Sau đó, ông sai thợ mộc đổi bốn chữ "Vạn thọ vô cương" bên trong thành "Thọ Thọ Thọ Thọ".

Trải qua nhiều lần kiểm tra, tới khi xác định rằng chắc chắn sẽ không xảy ra sơ xuất nào, hoạn quan họ Lý này liền gọi viên quan hôm trước tới gặp mình.

Sau một hồi thương lượng, Lý Liên Anh cuối cùng đã bán lại chiếc đồng hồ cho viên quan kia với giá cao gấp đôi giá ban đầu, từ đó cũng tiện tay thu về cho bản thân một khoản tiền kếch xù.

#Lý Liên Anh #Từ Hi Thái hậu #Nhà Thanh #Hòa Thân #Thái giám

Có đúng Lệnh phi được Càn Long sủng hạnh ngay sau khi sinh con?

Câu chuyện cho rằng Lệnh phi vừa sinh con xong đã lập tức được hoàng đế Càn Long triệu thị tẩm phần nhiều chỉ là giai thoại dân gian.

Càn Long là một vị hoàng đế nổi tiếng phong lưu của triều đại nhà Thanh. Xung quanh ông có rất nhiều giai thoại, đặc biệt là những câu chuyện về hậu cung. Bộ phim Diên Hy Công Lược từng tái hiện khá sinh động cuộc đời tình cảm của Càn Long, nhất là mối quan hệ với Ngụy Anh Lạc – hình tượng nghệ thuật được xây dựng dựa trên nguyên mẫu lịch sử là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu (1727–1775), tức Lệnh Ý Hoàng quý phi, người mà hậu thế quen gọi là Lệnh phi.

Bà nổi tiếng thông minh, lanh lợi, hiểu lòng người, lại khéo léo và biết tiến biết lui. Chính vì thế, bà luôn được Càn Long đặc biệt yêu mến. Trong số rất nhiều phi tần nơi hậu cung, Lệnh phi luôn giữ một vị trí hết sức đặc biệt. Bà không chỉ là hiện thân của nhan sắc và trí tuệ, mà còn là một trong những người phụ nữ thành công nhất chốn cung đình: được sủng ái, sinh nhiều con, và cuối cùng có con trai lên ngôi hoàng đế, tức Hoàng đế Gia Khánh.

Xem chi tiết

Mở quan tài lăng mộ cổ, công nhân chết lặng vì thứ còn sót lại

Không phải vàng bạc hay cổ vật, thứ duy nhất còn lại trong quan tài cổ là một hộp sọ, mở ra câu hỏi lớn về những gì đã xảy ra với thi thể hàng trăm năm trước.

Tại một công trường xây dựng ở Bắc Kinh (Trung Quốc), một công nhân đã tình cờ phát hiện một lăng mộ cổ đầy bí ẩn. Theo lời kể, khi mở quan tài, anh bàng hoàng nhận ra bên trong chỉ còn lại một hộp sọ, trong khi toàn bộ phần còn lại của thi thể đã biến mất. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến anh không khỏi rùng mình.

Ngay sau đó, người công nhân đã báo cáo sự việc cho quản lý dự án. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, phía quản lý nhanh chóng thông tin đến cơ quan bảo tồn di tích văn hóa địa phương. Chỉ ít lâu sau, một nhóm chuyên gia khảo cổ đã có mặt tại hiện trường với đầy đủ thiết bị, tiến hành kiểm tra và khai quật lăng mộ một cách cẩn trọng.

Xem chi tiết

Độc đáo bình đựng rượu cổ có ba chân sư tử thời nhà Đường

Một chiếc bình đựng rượu cổ có ba chân giống chân sư tử được khai quật làm khó các chuyên gia khảo cổ học.

Trong số rất nhiều kho báu, kho báu Hejiacun được xem là quý giá bậc nhất, bởi tất cả các hiện vật được khai quật đều có nguồn gốc từ triều đại nhà Đường. Đây là thời kỳ hoàng kim, không chỉ hùng mạnh về chính trị và rực rỡ về văn hóa, mà di sản của nó còn chứa đầy những hiện vật tinh xảo. Ngày nay, số lượng lăng mộ nhà Đường được khai quật hoàn toàn vẫn còn rất ít, điều này khiến kho báu Hejiacun trở nên đặc biệt quan trọng, có giá trị cao về mặt khảo cổ.

Xem chi tiết

