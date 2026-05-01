Xã hội

Sẽ kiến nghị hoán đổi lịch làm việc để Ngày Văn hoá Việt Nam nghỉ 4 ngày

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ nghiên cứu, để báo cáo Thủ tướng việc hoán đổi ngày làm việc để kéo dài 4 ngày nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Khánh Hoài

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ nghiên cứu, cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp để báo cáo Thủ tướng việc hoán đổi ngày làm việc để kéo dài 4 ngày nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, do vướng quy định của luật, nên Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ nghiên cứu cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ảnh minh họa.

Lý do của việc hoán đổi là ngày nghỉ 24/11 năm nay rơi vào thứ Ba, tại khảo sát trước đó của công đoàn, nhiều người lao động đã đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23/11 sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau, tức 5/12. Qua đó, dịp Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày nghỉ liên tục từ 21/11 đến ngày 24/11/2026.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc bố trí kỳ nghỉ kéo dài không chỉ có ý nghĩa đối với việc phục hồi sức khỏe, tinh thần, kết nối tình cảm gia đình của người lao động, mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch, qua đó có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn đặt ra yêu cầu cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn nhằm hài hòa giữa quy định pháp luật và nhu cầu chính đáng của người lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng vẫn giữ nguyên tắc chung "nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp", nhưng đồng thời bổ sung cơ chế linh hoạt trong những trường hợp đặc biệt, khi các kỳ nghỉ lễ gần nhau như năm 2026. Theo đó, có thể giao quyền cho Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến của tổ chức đại diện người lao động, xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày nghỉ trước hoặc sau cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và lợi ích chung của xã hội.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết thêm: "Đoàn viên, lao động cả nước rất đồng tình, phấn khởi khi Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương".

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, với ngày này, Tổng liên đoàn dự kiến tổ chức tuyên truyền, tạo không gian để đoàn viên, người lao động được biết đến các giá trị, di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để người lao động được nâng cao giá trị văn hóa, truyền thống gia đình Việt Nam.

Những hoạt động này nhằm bồi dưỡng tâm hồn cho người lao động, nâng cao trách nhiệm của họ đối với xã hội và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nô nức trẩy hội Đền Hùng. Nguồn: VTV.

#Ngày Văn hoá Việt Nam #Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xã hội

Vừa thông xe, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã lộ vấn đề đáng lo ngại

 Lực lượng CSGT cảnh báo các hành vi tụ tập, buôn bán và sang ngang trái phép trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có thể dẫn đến tai nạn.

Sau khi chính thức thông xe, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ghi nhận lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định, cơ bản bảo đảm thông suốt, chưa xảy ra ùn tắc phức tạp. Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một số hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Cụ thể, tại một số đoạn tuyến, xuất hiện tình trạng người dân tự ý tụ tập, mở điểm bán nước uống, dừng đỗ phương tiện ngay trên lề đường cao tốc. Thậm chí, có trường hợp người đi bộ di chuyển, băng qua làn đường không đúng quy định.

Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ mưa dông rải rác, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/5, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào rải rác về chiều tối, cần đề phòng lốc, sét,...

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, riêng hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch trong kỳ nghỉ lễ cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Đêm pháo hoa rực rỡ, TP. Hồ Chí Minh ngập tràn sắc màu lễ hội

Đúng 21 giờ tối 30/4, pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Đúng 21 giờ tối ngày 30/4, bầu trời khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh bừng sáng, với màn pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và tòa nhà tài chính Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn).

Từng chùm pháo rực rỡ liên tiếp nở bung trên nền trời đêm, phản chiếu xuống mặt sông tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo giữa lòng đô thị.

Xem chi tiết

