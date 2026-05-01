Hình ảnh nhịp sống bình yên trên hồ Thác Bà

Nhịp sống trên hồ Thác Bà đã ổn định trở lại sau vụ tai nạn giao thông đường thủy thương tâm.

Mạnh Hưng
Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy thương tâm trên hồ Thác Bà (ngày 21/2, tức ngày 5 Tết Bính Ngọ) khiến 6 người tử vong, đến nay (1/5/2026) các hoạt động tại đây đã trở lại bình thường.
Hồ Thác Bà được hình thành khi đập thủy điện Thác Bà hoàn tất năm 1971 với mục đích làm nghẽn dòng sông Chảy và tạo ra hồ nước phục Nhà máy thủy điện Thác Bà.
Hồ Thác Bà thuộc huyện Lục Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai), được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”, với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Hồ có diện tích vùng hồ hơn 23.400ha, diện tích mặt nước là hơn 19.000 ha.
Chiều dài của hồ Thác Bà hơn 60 km, nơi rộng nhất khoảng 30 km, với hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ. Hiện các hòn đảo có phần lộ đất rất cao khi mực nước hồ Thác Bà đang xuống.
Đây là khu vực mưu sinh của hàng nghìn hộ dân.
Trên lòng hồ Thác Bà, những thuyền đánh bắt cá, tôm mưu sinh của người dân địa phương đã trở lại bình thường.
Người dân địa phương bắt cua, ốc, cá mưu sinh trên lòng hồ Thác Bà.
Phong cảnh bình yên trên hồ Thác Bà.

Các tàu thuyền nổi nuôi thủy hải sản của bà con trên lòng hồ Thác Bà.
Được gọi là kỳ quan trên núi, hoạt động kinh doanh trên lòng hồ Thác Bà cũng nhộn nhịp trở lại, thu hút khá đông du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Các thuyền khi lưu thông trên lòng hồ Thác Bà đều được trang bị áo phao đầy đủ.
Hiện trên hồ Thác Bà có khoảng 70 tàu thuộc diện đăng ký, đăng kiểm gồm tàu du lịch, tàu khách tuyến cố định, tàu hàng. Ngoài ra còn hơn 1.000 thuyền dân sinh phục vụ sản xuất và đi lại của người dân, cùng với 2 bến cảng chính, khoảng 20 bến tự phát và nhiều điểm neo đậu nhỏ lẻ.
Do cảnh đẹp đặc biệt, nên tháng 9/1996 hồ thủy điện Thác Bà được công nhận là Di tích Lịch sử danh thắng cấp Quốc gia.
Hình ảnh bình yêu trở lại trên hồ Thác Bà.

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Một vụ va chạm giữa tàu chở khách du lịch và phà chở đá trên khu vực hồ Thác Bà (Lào Cai) khiến 6 người mất tích.

Tối 21/2, ông Tạ Quang Công, Chủ tịch UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), cho biết các đơn vị chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên khu vực hồ Thác Bà.

Hiện trường vụ việc.
Xe 7 chỗ mất lái, lật ngang ở Đồng Nai, hai bà cháu tử vong tại chỗ

Do xe bị mất lái dẫn đến tự gây tai nạn và lật ngang khiến bà D. và cháu N. tử vong tại chỗ. Ông T. may mắn sống sót nhưng bị thương và rơi vào hoảng loạn.

Chiều 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), khiến hai người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, ông H.T.T (59 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi) điều khiển xe ô tô mang BKS 93A-437.75 lưu thông trên đường ĐT.753 theo hướng từ ngã ba Thạch Màng đi cầu Mã Đà.

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ TNGT đường thuỷ tại hồ Thác Bà

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm trong vụ lật chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Ngày 27/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà xảy ra ngày 21/2, tại thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), ngày 26/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Nguyễn Văn Thâm tại cơ quan Công an.
