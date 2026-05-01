Vừa thông xe, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã lộ vấn đề đáng lo ngại

Lực lượng CSGT cảnh báo các hành vi tụ tập, buôn bán và sang ngang trái phép trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có thể dẫn đến tai nạn.

Sau khi chính thức thông xe, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ghi nhận lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định, cơ bản bảo đảm thông suốt, chưa xảy ra ùn tắc phức tạp. Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một số hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Cụ thể, tại một số đoạn tuyến, xuất hiện tình trạng người dân tự ý tụ tập, mở điểm bán nước uống, dừng đỗ phương tiện ngay trên lề đường cao tốc. Thậm chí, có trường hợp người đi bộ di chuyển, băng qua làn đường không đúng quy định.

Đây là những hành vi bị nghiêm cấm trên đường cao tốc, bởi phương tiện lưu thông với tốc độ cao, tầm quan sát và khả năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện bị hạn chế, rất dễ dẫn đến va chạm hoặc tai nạn nghiêm trọng.

Theo lực lượng chức năng, việc dừng, đỗ xe đột ngột trên cao tốc không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến các phương tiện phía sau không kịp phản ứng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn.

Bên cạnh đó, hoạt động buôn bán tự phát và sự xuất hiện của người đi bộ trên cao tốc còn làm gia tăng yếu tố mất tập trung đối với lái xe, đặc biệt trong điều kiện lưu lượng phương tiện đang có xu hướng tăng sau khi tuyến đường được đưa vào khai thác.

Trước thực trạng trên, Đội Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, không buôn bán, tụ tập trái phép trên cao tốc. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng làm việc với Công an các địa phương có tuyến đi qua để tăng cường quản lý, kịp thời nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm nếu tái diễn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện, không buôn bán, tụ tập và không đi bộ, sang ngang trên cao tốc dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi hành vi vi phạm, dù nhỏ, trong môi trường giao thông tốc độ cao đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông.