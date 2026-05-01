Vừa thông xe, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã lộ vấn đề đáng lo ngại

 Lực lượng CSGT cảnh báo các hành vi tụ tập, buôn bán và sang ngang trái phép trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có thể dẫn đến tai nạn.

Theo Thành Long/Sức khỏe Đời sống

Sau khi chính thức thông xe, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ghi nhận lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định, cơ bản bảo đảm thông suốt, chưa xảy ra ùn tắc phức tạp. Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một số hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Cụ thể, tại một số đoạn tuyến, xuất hiện tình trạng người dân tự ý tụ tập, mở điểm bán nước uống, dừng đỗ phương tiện ngay trên lề đường cao tốc. Thậm chí, có trường hợp người đi bộ di chuyển, băng qua làn đường không đúng quy định.

Đây là những hành vi bị nghiêm cấm trên đường cao tốc, bởi phương tiện lưu thông với tốc độ cao, tầm quan sát và khả năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện bị hạn chế, rất dễ dẫn đến va chạm hoặc tai nạn nghiêm trọng.

Sau khi đưa vào khai thác, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ghi nhận tình trạng người dân dừng đỗ, bán nước, đi bộ trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Theo lực lượng chức năng, việc dừng, đỗ xe đột ngột trên cao tốc không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến các phương tiện phía sau không kịp phản ứng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn.

Bên cạnh đó, hoạt động buôn bán tự phát và sự xuất hiện của người đi bộ trên cao tốc còn làm gia tăng yếu tố mất tập trung đối với lái xe, đặc biệt trong điều kiện lưu lượng phương tiện đang có xu hướng tăng sau khi tuyến đường được đưa vào khai thác.

Trước thực trạng trên, Đội Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, không buôn bán, tụ tập trái phép trên cao tốc. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng làm việc với Công an các địa phương có tuyến đi qua để tăng cường quản lý, kịp thời nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm nếu tái diễn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện, không buôn bán, tụ tập và không đi bộ, sang ngang trên cao tốc dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi hành vi vi phạm, dù nhỏ, trong môi trường giao thông tốc độ cao đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông.

Loạt dự án cao tốc Bắc - Nam thông xe dịp 30/4

Dịp 30/4-1/5, có nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ chính thức thông xe toàn tuyến.

Theo thống nhất mới đây giữa các đơn vị liên quan và Cục Cảnh sát giao thông (C08), 3 dự án thành phần gồm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn và Quy Nhơn – Chí Thạnh sẽ được thông xe trước ngày 29/4/2026.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn Km34+135 đến Km78+530 được chấp thuận nghiệm thu.
Tạm dừng kế hoạch thông xe kỹ thuật đoạn cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Qua quá trình kiểm tra và đánh giá năng lực vận hành, cơ quan chức năng phát hiện một số tình huống phát sinh liên quan đến an toàn giao thông.

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) vừa ban hành văn bản hỏa tốc tạm dừng kế hoạch thông xe kỹ thuật đoạn cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, vốn dự kiến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vẫn chưa thể thông xe phục vụ trước Tết Nguyên đán như dự định trước đó.
Chính thức thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hôm nay

Theo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), từ 11h ngày 12/2, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ cho phép phương tiện lưu thông nhưng tuyến sẽ chưa thu phí.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến được đưa vào khai thác từ 11h ngày 12/2. Ảnh: Báo Xây dựng.
