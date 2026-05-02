Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt cặp nam nữ cướp tiệm vàng sau 8 giờ lẩn trốn

Sau vụ cướp vàng trị giá 150 triệu đồng tại Hà Tĩnh, công an đã bắt giữ hai nghi phạm sau 8 giờ truy bắt gắt gao.

Ngày 2/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công hai nghi phạm liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại huyện Đức Thọ.

Hai đối tượng được xác định là Trần Văn Dũng (SN 1987, trú xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 1/5, Nguyễn Thị Mỹ Linh đến tiệm vàng Huế Thương giả vờ hỏi mua hai chiếc nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ. Khi vừa cầm số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng, đối tượng bất ngờ bỏ chạy ra ngoài.

Hai đối tượng trước và sau thời điểm gây án do camera an ninh của người dân ghi lại.

Bên ngoài, Trần Văn Dũng đã đứng chờ sẵn trên xe máy để hỗ trợ tẩu thoát. Khi chủ tiệm phát hiện, truy đuổi và tri hô, Dũng đã dùng dao nhọn tấn công, uy hiếp người dân nhằm giải vây. Tuy nhiên, do bị truy cản quyết liệt, cả hai phải bỏ lại phương tiện và chạy bộ khỏi hiện trường.

Đối tượng nữ tại thời điểm bị bắt giữ.
Đối tượng nam bị bắt giữ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với công an địa phương triển khai lực lượng truy bắt. Nhiều tổ công tác được huy động, chốt chặn các tuyến giao thông và rà soát các khu vực nghi vấn để truy tìm đối tượng.

Sau khoảng 8 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ hai nghi phạm khi đang lẩn trốn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Hoài Nam/ Tiền Phong
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/bat-cap-nam-nu-cuop-tiem-vang-sau-8-gio-lan-tron-post1840033.tpo
#cướp vàng #Hà Tĩnh #bắt giữ #đồng phạm #truy nã #truy bắt

Bài liên quan

Xã hội

Hai thanh niên cướp dây chuyền của bé trai bị bắt sau 40 giờ

Hai thanh niên bị bắt sau 40 giờ gây án cướp dây chuyền của bé trai 9 tuổi ở Phú Thọ; công an đã thu hồi tang vật, hoàn tất hồ sơ điều tra.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Lâm Thao vừa bắt giữ hai đối tượng Bùi Quý Phong (29 tuổi) và Trần Trung Kiên (28 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 17h54 ngày 10/4, bé trai 9 tuổi đang chơi tại khu vực đường bê tông gần nhà thì bị hai thanh niên đi xe máy tiếp cận.

Xem chi tiết

Xã hội

Chu Đăng Khoa bị bắt, hành vi buôn bán động vật hoang dã bị xử lý sao?

Chu Đăng Khoa, người được gọi là “đại gia kim cương”, bị bắt tại Nam Phi vì nghi liên quan đến đường dây buôn bán động vật hoang dã.

Thông tin ông Chu Đăng Khoa (“Michael Chu” hay “đại gia kim cương”) bị bắt, hầu tòa tại Nam Phi với cáo buộc liên quan đến buôn bán sừng tê giác thu hút sự chú ý từ dư luận.

55.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an thông tin về vụ bắt nhóm cướp ngân hàng tại Gia Lai

Sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo công bố thông tin chi tiết vụ bắt nhóm cướp 1,8 tỷ đồng ở ngân hàng trên địa bàn phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Sau nhiều ngày đêm nỗ lực, chiều 5/2 Công an tỉnh Gia Lai đã truy bắt thành công 2 tên cướp ngân hàng tại phường Hội Phú xảy ra vào chiều 19/1.

quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi họp báo sáng 6/2
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới