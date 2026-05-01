Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ mưa dông rải rác, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/5, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào rải rác về chiều tối, cần đề phòng lốc, sét,...

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, riêng hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch trong kỳ nghỉ lễ cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Nam Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Ảnh: TTXVN

Tại miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt ban ngày. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, giúp giảm nhiệt đôi chút nhưng tiềm ẩn nguy cơ về các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Khu vực miền Đông Nam Bộ hôm nay tiếp tục chịu mức nhiệt cao từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tại miền Tây Nam Bộ, nắng nóng xảy ra cục bộ với mức nhiệt phổ biến trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

