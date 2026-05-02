Biển báo giao thông hài hước khiến du khách bất ngờ

Biển báo giao thông đặc biệt tại Thiên Tân (Trung Quốc) không chỉ gây tò mò mà còn phản ánh tính cách vui vẻ, cởi mở của người dân nơi đây.

Vốn dĩ, Thiên Tân (Trung Quốc) được biết đến là "thành phố hài hước". Thành phố ven biển nằm cạnh Bắc Kinh này tự hào coi giao thoa ngôn ngữ là một báu vật văn hóa. Họ cũng nổi tiếng là người vui vẻ, hòa đồng.

Đây cũng là nơi hiếm hoi có biển báo giao thông cảnh báo người lái xe không được đùa giỡn trong khi lái xe, vì sự an toàn của chính họ.

Ảnh: @Zhihu.

Điều này thể hiện rõ nét qua biển báo có hình vẽ hoạt hình một tài xế và một hành khách đang đùa giỡn với nhau, kèm theo khẩu hiệu ghi chú bên dưới: "Đùa giỡn khi lái xe là một mối nguy hiểm về sự an toàn".

Biển báo sinh động này nhanh chóng lan truyền trên mạng sau khi một số du khách phát hiện và đăng tải, gây bất ngờ cho cả du khách lẫn cộng đồng mạng.

“Đúng là chỉ có Thiên Tân mới có một tấm biển báo như thế này”, một du khách nói. Nhiều người khác cho rằng, tấm biển báo đó đã ngầm xác nhận quan niệm ​​về Thiên Tân rằng: “Ở đó ai cũng vui tính".