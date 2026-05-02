Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Biển báo giao thông hài hước khiến du khách bất ngờ

Biển báo giao thông đặc biệt tại Thiên Tân (Trung Quốc) không chỉ gây tò mò mà còn phản ánh tính cách vui vẻ, cởi mở của người dân nơi đây.

Thiên Đăng (Theo SCMP)

Vốn dĩ, Thiên Tân (Trung Quốc) được biết đến là "thành phố hài hước". Thành phố ven biển nằm cạnh Bắc Kinh này tự hào coi giao thoa ngôn ngữ là một báu vật văn hóa. Họ cũng nổi tiếng là người vui vẻ, hòa đồng.

Đây cũng là nơi hiếm hoi có biển báo giao thông cảnh báo người lái xe không được đùa giỡn trong khi lái xe, vì sự an toàn của chính họ.

Ảnh: @Zhihu.

Điều này thể hiện rõ nét qua biển báo có hình vẽ hoạt hình một tài xế và một hành khách đang đùa giỡn với nhau, kèm theo khẩu hiệu ghi chú bên dưới: "Đùa giỡn khi lái xe là một mối nguy hiểm về sự an toàn".

Ảnh: @Zhihu.

Biển báo sinh động này nhanh chóng lan truyền trên mạng sau khi một số du khách phát hiện và đăng tải, gây bất ngờ cho cả du khách lẫn cộng đồng mạng.

“Đúng là chỉ có Thiên Tân mới có một tấm biển báo như thế này”, một du khách nói. Nhiều người khác cho rằng, tấm biển báo đó đã ngầm xác nhận quan niệm ​​về Thiên Tân rằng: “Ở đó ai cũng vui tính".

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
#Thành phố #biển báo #Trung Quốc #giao thông #xe cộ

Bài liên quan

Kho tri thức

Chuyện lạ về vua Minh Mạng ở điện thờ huyền bí nhất Cố đô Huế

Tọa lạc trên sườn núi nhìn ra sông Hương, Điện Hòn Chén là một di tích tâm linh đặc biệt của Huế, nơi lịch sử, truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian hòa quyện.

Tên gọi gắn với giai thoại chén ngọc của vua Minh Mạng. Dân gian quen gọi là Điện Hòn Chén hay Hoàn Chén, bắt nguồn từ truyền thuyết vua Minh Mạng đánh rơi chén ngọc xuống sông Hương rồi được rùa thần ngậm trả lại.
Tên chính thức trong sắc phong không phải Hòn Chén. Trong các văn bản triều Nguyễn, điện Hòn Chén mang tên “Ngọc Trản Sơn Từ”, tức đền thờ trên núi Ngọc Trản, cho thấy tên dân gian và tên hành chính tồn tại song song.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã sinh vật đá ghê rợn xuất hiện ở nhiều nhà thờ cổ châu Âu

Gargoyle – những sinh vật đá kỳ lạ trên các nhà thờ châu Âu – không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ma mị mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện văn hóa thú vị.

Gargoyle có chức năng thoát nước. Ban đầu chúng được thiết kế như ống máng xối, dẫn nước mưa ra xa khỏi tường để bảo vệ công trình. Ảnh: Pinterest.
Gargoyle có chức năng thoát nước. Ban đầu chúng được thiết kế như ống máng xối, dẫn nước mưa ra xa khỏi tường để bảo vệ công trình. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi xuất phát từ tiếng Pháp cổ. Từ “gargouille” có nghĩa là “cổ họng” hoặc “ống dẫn nước”, gắn liền với chức năng ban đầu của chúng. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi xuất phát từ tiếng Pháp cổ. Từ “gargouille” có nghĩa là “cổ họng” hoặc “ống dẫn nước”, gắn liền với chức năng ban đầu của chúng. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Càn Long phô trí tuệ đế vương qua chuyện hai tướng xin thưởng khác lạ

Hai vị tướng đưa ra yêu cầu tưởng đơn giản mà oái oăm. Cách Càn Long xử lý phơi bày bản lĩnh trị quốc và nghệ thuật dụng nhân thiên tài.

Bài thơ "Kỷ Hợi Tuế" có câu, đại ý là: "Đừng nhắc đến chuyện phong hầu, vì một khi có tướng quân được phong hầu thì hàng nghìn vạn sinh mạng đã ngã xuống."

Trong suốt các thời đại phong kiến, rất nhiều vị tướng kiệt xuất đã chinh chiến nơi trận mạc để bảo vệ đất nước. Nhưng rồi người ta nhận ra, trong số những vị tướng đó, không phải ai cũng có một kết cục viên mãn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới