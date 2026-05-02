Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Lệnh phong tỏa của Mỹ gây sức ép lên ngành dầu mỏ Iran

Theo các chuyên gia, Iran có thể buộc phải giảm mạnh hoặc ngừng sản xuất từ ​​một số giếng dầu trong vòng hai tuần tới.

An An (Theo AP)

Ngay cả khi Iran đang siết chặt nguồn cung năng lượng thế giới bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz, ngành công nghiệp dầu mỏ của chính nước này cũng đang ngày càng bị đe dọa bởi lệnh phong tỏa các cảng biển Iran của Mỹ, theo AP.

Do không có cách nào xuất khẩu lượng dầu đang khai thác và không gian lưu trữ trong nước ngày càng hạn chế, Iran có thể buộc phải giảm mạnh hoặc ngừng sản xuất từ ​​một số giếng dầu, có thể bắt đầu chỉ trong vòng hai tuần tới, các chuyên gia nhận định.

Áp lực lên Iran ngày càng gia tăng

Trước khi chiến sự bùng phát hôm 28/2, Iran "bơm" ra thị trường hơn 3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, với hơn một nửa dành cho thị trường nội địa. Nhưng kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu vào ngày 13/4, các tàu chở dầu chất đầy hàng và không thể rời đi.

Một tàu chở dầu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran ngày 18/4/2026. Ảnh: AP/Asghar Besharati.

“Có vẻ như sản lượng đã giảm đáng kể”, Antoine Halff, đồng sáng lập kiêm nhà phân tích chính tại Kayrros, một công ty tình báo môi trường chuyên theo dõi lượng khí thải và chuỗi cung ứng năng lượng, bình luận. Ông chỉ ra những dấu hiệu cho thấy kho chứa dầu tại đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu chính của Iran ở Vịnh Ba Tư, không được lấp đầy nhanh như thường lệ.

Ông Halff lưu ý rằng Iran có thể đang tích trữ một phần dầu của mình trong các tàu chở dầu neo đậu xung quanh đảo Kharg.

Kpler, một công ty theo dõi thị trường hàng hóa, cho biết họ tin rằng Iran vẫn còn đủ khả năng chứa lượng dầu đủ dùng trong khoảng hai tuần, ngay cả sau khi giảm sản lượng.

“Mặc dù tác động tức thời đến doanh thu là hạn chế, nhưng những ràng buộc về hoạt động hiện đang buộc (Iran) phải cắt giảm sản lượng và tạo ra một áp lực tài chính đáng kể nhưng chậm”, Homayoun Falakshahi, một nhà phân tích tại Kpler, cho hay.

Wood Mackenzie, một công ty phân tích dầu mỏ khác, ước tính Iran sẽ hết khả năng lưu trữ dầu trong khoảng ba tuần nữa.

“Nếu lệnh phong tỏa kéo dài, việc cắt giảm sản lượng là điều không thể tránh khỏi”, Alexandre Araman của Wood Mackenzie viết. Ông cho rằng việc ngừng sản xuất hơn một tháng “có nguy cơ gây thiệt hại lâu dài” cho các mỏ dầu của Iran, đồng thời nói thêm rằng việc khai thác các mỏ cũ “vẫn còn nhiều bất trắc”.

Lo ngại tình trạng bất ổn

Iran hiện đang phải đối mặt với sự kết hợp giữa việc gia tăng các lệnh trừng phạt và lệnh phong tỏa.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent viết trên Twitter: “Ngành công nghiệp dầu mỏ đang suy yếu của Iran bắt đầu ngừng sản xuất do lệnh phong tỏa của Mỹ. Việc bơm dầu sẽ sớm sụp đổ. Tiếp theo sẽ là tình trạng thiếu xăng ở Iran!”.

Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về tình trạng thiếu xăng ở Iran. Tuy nhiên, Iran dường như đang gián tiếp thừa nhận một số khó khăn.

Trong bức ảnh do hãng thông tấn Tasnim công bố, một tàu cao tốc của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận tàu chở hàng Epaminondas trong vụ việc mà truyền thông nhà nước mô tả là vụ bắt giữ một trong hai tàu bị cáo buộc vi phạm tại eo biển Hormuz, ngày 21/4/2026. Ảnh: Meysam Mirzadeh/Tasnim/AP.

Một bản tin trên truyền hình ở Iran cho thấy một số người thảo luận về khả năng xảy ra khủng hoảng kho chứa dầu. Có người lưu ý rằng nếu các tàu chở dầu rỗng bị chặn, không cho quay trở lại Iran, “chúng ta sẽ không thể xuất khẩu”. Hôm 27/4, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã ca ngợi các nhân viên tại các cảng dầu vì “sự kiên trì bền bỉ” của họ.

Maleki, nhà phân tích từ Tổ chức Bảo vệ Dân chủ, cho biết nếu lệnh phong tỏa tiếp tục và sản lượng giảm hoặc ngừng hẳn, công nhân dầu mỏ có thể mất việc làm - điều này có thể gây ra bất ổn mới.

"Năm 1979 khi ngành công nghiệp dầu mỏ bị gián đoạn hay trong cuộc chiến với Iraq những năm 1980… bạn có thể xem lại để thấy họ đã gây áp lực hiệu quả như thế nào lên chế độ (Iran). Điều này thực sự sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh chiến lược nhất ở Iran và ngành công nghiệp chiến lược nhất nước này", Maleki nói.

#ngành công nghiệp dầu mỏ Iran #lệnh phong tỏa của Mỹ #xung đột Mỹ Iran #đàm phán Mỹ Iran #eo biển Hormuz

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Pakistan chuyển đề xuất mới của Iran tới Mỹ

Đề xuất mới, được gửi tới Mỹ thông qua Pakistan, tập trung trước tiên vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Mỹ.

Trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn tin thân cận cho biết, Iran đã đưa ra đề xuất mới cho Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

ap26117196579990.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Pool/AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Anh thảo luận sự cần thiết của việc mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm thảo luận về sự cần thiết của việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trang Hasht e Subh Daily đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 26/4, trong đó thảo luận về sự cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz cũng như những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu nếu tuyến đường này tiếp tục bị đóng.

Theo truyền thông, trong cuộc điện đàm, ông Starmer và ông Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

