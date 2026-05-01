Xử phạt tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Ngày 1/5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 cho biết, đang tiến hành xử lý một tài xế xe ô tô ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn qua địa bàn Gia Lai.

Cụ thể, vào sáng 29/4, quá trình tổ chức tuần tra, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, phục vụ lễ thông xe trên tuyến.

Vào khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 77A-342.xx do một người đàn ông điều khiển chạy ngược chiều.

Hình ảnh tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC.

Thời điểm này chỉ còn 40 phút nữa là diễn ra lễ thông xe tuyến cao tốc trên, lực lượng CSGT đã tổ chức khóa đường phía sau hướng tuần tra, không cho phương tiện lưu thông.

Đồng thời, tổ công tác dừng xe, kiểm soát giấy tờ liên quan và yêu cầu tài xế quay đầu xe, di chuyển đúng chiều, đưa xe về trụ sở để lập biên bản xử lý theo quy định.

Qua làm việc tài xế cho biết, do lần đầu đi cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn nên quá trình di chuyển đã bị lạc đường, không tìm được lối ra nên đã chạy ngược chiều.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.