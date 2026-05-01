Xử phạt tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Ngày 1/5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 cho biết, đang tiến hành xử lý một tài xế xe ô tô ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn qua địa bàn Gia Lai.

Hà Ngọc Chính

Cụ thể, vào sáng 29/4, quá trình tổ chức tuần tra, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, phục vụ lễ thông xe trên tuyến.

Vào khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 77A-342.xx do một người đàn ông điều khiển chạy ngược chiều.

Hình ảnh tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC.

Thời điểm này chỉ còn 40 phút nữa là diễn ra lễ thông xe tuyến cao tốc trên, lực lượng CSGT đã tổ chức khóa đường phía sau hướng tuần tra, không cho phương tiện lưu thông.

Đồng thời, tổ công tác dừng xe, kiểm soát giấy tờ liên quan và yêu cầu tài xế quay đầu xe, di chuyển đúng chiều, đưa xe về trụ sở để lập biên bản xử lý theo quy định.

Qua làm việc tài xế cho biết, do lần đầu đi cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn nên quá trình di chuyển đã bị lạc đường, không tìm được lối ra nên đã chạy ngược chiều.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

>> Mời quý độc giả xem video: Tài xế quay phim gây áp lực với CSGT nhưng lại lộ vi phạm nghiêm trọng.
tin sản xuất
Bài liên quan

Xã hội

Xác minh đoàn xe đạp vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều qua giao lộ ở TP HCM

Một đoàn người chạy xe đạp nối đuôi nhau thản nhiên vượt đèn đỏ, đi ngược chiều qua giao lộ ở TPHCM.

Sự việc được camera hành trình của ô tô ghi lại vào sáng sớm ngày 21/2 (mùng 5 Tết).

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, vào hơn 5h cùng ngày, trong khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, một nhóm người điều khiển xe đạp từ phía sau chạy tới.

Xem chi tiết

Xã hội

Phạt nặng tài xế xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A

Với hành vi điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A, tài xế C.X.L (Quảng Trị) dự kiến bị phạt 19 triệu đồng, trừ 04 điểm trong giấy phép lái xe.

Ngày 10/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa xác minh, lập biên bản vụ xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A.

Trước đó, khoảng 9h25 ngày 03/12, tại Km669+900 Quốc lộ 1A (thuộc xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị), người dân ghi lại cảnh xe khách T.Đ mang BKS: 73B-006.xx chạy ngược chiều tại khu vực có biển “Cấm đi ngược chiều” bằng camera hành trình và gửi đến cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế xe khách chạy ngược chiều trên đèo Khánh Lê

Với hành vi đi ngược chiều trên đèo Khánh Lê, ông N.T.M. (Khánh Hoà) bị cơ quan chức năng xử phạt xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngày 13/10, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông N.T.M. (46 tuổi, ngụ thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Ninh) về hành vi “vượt xe trong trường hợp không được vượt” theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168 của Chính phủ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10, ông M. điều khiển xe ô tô khách biển số 51H-084.99 chạy hướng Khánh Hòa - Lâm Đồng. Khi đến Km 56+50 thuộc đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), phía trước có xe container đang lên dốc đi chậm.

Xem chi tiết

