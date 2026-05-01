Khách 'chật như nêm' ở Tràng An

Khách đứng "chật cứng" tại sảnh chờ mua vé đi thuyền Tràng An sáng 1/5.

Sáng 1/5, khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình ghi nhận lượng khách tăng đột biến trong cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5. Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về khu vực bến thuyền, xếp hàng dài từ điểm bán vé ra ngoài cổng.

Ghi nhận tại khu vực bến thuyền, nhiều du khách phải chờ đợi lâu dưới thời tiết nắng nóng. Hàng người nối dài, khu vực mua vé và chờ xuống thuyền có thời điểm đông nghẹt. Một số du khách sau thời gian chờ quá lâu đã quyết định rời đi hoặc đổi lịch tham quan.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 1/5, Ban Quản lý Di sản Tràng An cho biết lượng khách buổi sáng quá đông khiến thời gian chờ tại bến thuyền có thể kéo dài. Đơn vị này khuyến nghị du khách cân nhắc tham quan vào buổi chiều 1/5 để hành trình thuận lợi hơn.

Theo ban quản lý, khu di sản không quy định cứng số lượng vé bán ra mỗi ngày. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế tại bến thuyền, lượng khách chờ, khả năng điều phối thuyền và sức chứa vận hành, đơn vị sẽ chủ động điều tiết để tránh quá tải.

Khách xếp hàng mua vé vào khu du lịch sinh thái Tràng An, 9h ngày 1/5.

“Khi lượng khách đạt đến ngưỡng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm tham quan, ban quản lý sẽ tạm dừng bán vé hoặc khuyến nghị du khách chuyển sang khung giờ khác. Chúng tôi không đặt mục tiêu bán vé ồ ạt, mà ưu tiên để du khách đã mua vé có hành trình thuận lợi, đồng thời tránh việc người đến sau phải chờ đợi quá lâu”, đại diện Ban Quản lý Di sản Tràng An chia sẻ.

Đơn vị cho biết chiều 1/5, Tràng An dự kiến tiếp tục đón lượng khách rất lớn. Việc điều chỉnh thời gian tham quan sẽ giúp du khách có trải nghiệm thoải mái hơn, đồng thời giảm áp lực cho khu vực bến thuyền trong khung giờ cao điểm.

Với đặc thù trải nghiệm Tràng An phụ thuộc nhiều vào thuyền, tuyến tham quan và thời gian di chuyển trên sông, việc dồn khách quá lớn trong cùng một khung giờ dễ kéo dài thời gian chờ, làm giảm chất lượng hành trình.

Bến thuyền Tràng An dịp Tết Nguyên đán.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Ninh Bình tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh, đặc biệt tại các điểm đến như Tràng An, Hoa Lư, Tam Cốc. Trước đó, chỉ trong quý I/2026, địa phương đã đón khoảng 9,9 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút lớn của vùng đất di sản ngay từ đầu năm.

Không chỉ Tràng An, khu di tích Cố đô Hoa Lư cũng đông nghẹt du khách trong tối 30/4. Các chương trình nghệ thuật và hoạt động lễ hội trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư 2026 thu hút lượng lớn người dân, du khách đổ về tham quan, thưởng thức biểu diễn và trải nghiệm không gian văn hóa về đêm, có thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ.