Một du khách tử vong vì đuối nước khi tắm biển Mũi Né

Chiều 1/5, tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ đuối nước làm một du khách tử vong.

Theo thông tin đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, du khách N.T.D (sinh năm 2009, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cùng anh trai xuống tắm biển. Trong lúc tắm, cả hai bị sóng cuốn ra xa bờ.

2 anh em du khách tắm biển bị đuối nước và được cứu đưa lên bờ nhưng người em đã tử vong. (Ảnh: Duy Tuấn)

Phát hiện sự việc, du khách tại khu vực bãi biển đã kịp thời cứu người anh đưa vào bờ an toàn. Riêng em N.T.D bị sóng biển cuốn mất tích. Người dân địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã sử dụng mô tô nước tổ chức tìm kiếm. Khoảng 10 phút sau, nạn nhân D được phát hiện, đưa lên bờ sơ cứu tại chỗ, sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, em N.T.D cùng người thân từ Thành phố Hồ Chí Minh đến du lịch Mũi Né, chiều 1/5, khi tắm biển thì xảy vụ việc thương tâm.

Hiện nay, khu vực biển Lâm Đồng đang đón lượng khách lớn trong dịp nghỉ lễ và chuẩn bị cho mùa du lịch hè, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ bảng chỉ dẫn khi tắm biển; không tắm biển khi có sóng lớn và không đảm bảo an toàn.