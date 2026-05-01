Thành phố Hồ Chí Minh: Cứu 4 người thoát nạn trong vụ cháy nhà ở trung tâm

Theo nhân chứng, nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà số 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, khu vực trung tâm TP HCM có thể xuất phát từ khu vực máy lạnh.

Theo Hồng Đạt-Quang Thái/TTXVN-Vietnam+

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ-Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã kịp thời khống chế một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh vào rạng sáng 1/5, kịp thời cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 53 phút ngày 30/4, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 nhận tin báo cháy tại căn nhà số 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị đã điều động 8 xe chữa cháy cùng 52 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, tiếp cận đám cháy chỉ sau khoảng 3 phút.

Đám cháy phát sinh tại khu vực gác lửng, khói khí độc bao trùm bên trong khiến 4 người bị mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng tiếp cận, trấn an và đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đồng thời, các mũi chữa cháy triển khai đồng bộ, sử dụng quạt hút khói công suất lớn để thoát khói, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau khoảng 5 phút, không để cháy lan.

Theo một nhân chứng, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ khu vực máy lạnh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện; không sử dụng quá tải và trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu, thiết bị báo cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Đặc biệt, người dân cần nâng cao tinh thần chủ động, cảnh giác an toàn cháy nổ trong thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ đang nắng nóng kéo dài, thời tiết oi bức, hanh khô, nhu cầu sử dụng điện tăng cao./.

vietnamplus.vn
