Truy tố đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Do làm ăn thua lỗ, Bùi Văn Hải đã đưa thông tin gian dối yêu cầu bị hại chuyển gần 600 triệu đồng để nộp phí thẩm định giá tài sản và mua bảo hiểm gói vay.

Hạo Nhiên

Ngày 01/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ban hành kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Hải (SN: 1984, trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 10/2023, Bùi Văn Hải đến cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh N (trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) để mua vật tư và giới thiệu mình đang làm việc tại một Ngân hàng, khi nào có nhu cầu vay vốn thì liên hệ với Hải để làm hồ sơ vay.

Đến tháng 10/2024, anh N nhờ Hải làm hồ sơ vay với hạn mức 10 tỷ đồng, Hải yêu cầu anh N gửi hình ảnh tài sản thế chấp qua mạng xã hội Zalo cho Hải xem và nói tài sản của anh N có thể vay vốn được 16 tỷ đồng tại Ngân hàng.

Bùi Văn Hải tại cơ quan Công an.

Cùng thời gian trên, do làm ăn thua lỗ, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh N nên đã đưa thông tin gian dối yêu cầu anh N chuyển tiền cho Hải để nộp phí thẩm định giá tài sản, mua bảo hiểm gói vay. Do tin tưởng, anh N đã chuyển cho Hải tổng cộng 562.450.000 đồng, Hải tiêu xài cá nhân hết.

Đến tháng 02/2025, anh N đến Ngân hàng Chi nhánh Châu Đốc để hỏi hồ sơ vay vốn thì phát hiện Hải không phải là nhân viên ngân hàng và không có hồ sơ vay của anh, nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
Xã hội

Khởi tố "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng ở Phú Quốc

Sau khi khách hàng chuyển tiền làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, Trần Thị Bích Phượng đã không thực hiện mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Ngày 9/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Bích Phượng (49 tuổi, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 9/6/2022, Phượng ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất có diện tích 25.000m² tại Cửa Lấp, Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang cũ (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho một số khách hàng ở TP.HCM và Phú Quốc với giá 17 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo Sky Media

Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an TP HCM bắt Nguyễn Tài Minh, thủ lĩnh vụ lừa đảo Sky Media, chuyên chiếm đoạt tài sản qua mô hình đa cấp trái phép.

Đêm 3/4, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông tin chính thức về việc thi hành lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Tài Minh (SN 1979, trú tại tòa nhà CT13 - SAKURA, khu đô thị Vin Smart City, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trong đợt khám xét và bắt giữ các đối tượng thuộc hệ thống đa cấp Sky Media vào ngày 1/4, đối tượng Nguyễn Tài Minh đã rời khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng an ninh xác định đối tượng đã di chuyển vào phía Nam, lẩn trốn tại TP HCM nhằm chờ thời cơ tẩu thoát ra nước ngoài.

Bắt tạm giam 343 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo tại Campuchia

Công an xác định 343 người tham gia đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia. Sau khi được bàn giao về Việt Nam, các đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hàng trăm đối tượng sập bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia được trả về nước. Ảnh: V.T
