Truy tố đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Do làm ăn thua lỗ, Bùi Văn Hải đã đưa thông tin gian dối yêu cầu bị hại chuyển gần 600 triệu đồng để nộp phí thẩm định giá tài sản và mua bảo hiểm gói vay.

Ngày 01/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ban hành kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Hải (SN: 1984, trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 10/2023, Bùi Văn Hải đến cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh N (trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) để mua vật tư và giới thiệu mình đang làm việc tại một Ngân hàng, khi nào có nhu cầu vay vốn thì liên hệ với Hải để làm hồ sơ vay.

Đến tháng 10/2024, anh N nhờ Hải làm hồ sơ vay với hạn mức 10 tỷ đồng, Hải yêu cầu anh N gửi hình ảnh tài sản thế chấp qua mạng xã hội Zalo cho Hải xem và nói tài sản của anh N có thể vay vốn được 16 tỷ đồng tại Ngân hàng.

Bùi Văn Hải tại cơ quan Công an.

Cùng thời gian trên, do làm ăn thua lỗ, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh N nên đã đưa thông tin gian dối yêu cầu anh N chuyển tiền cho Hải để nộp phí thẩm định giá tài sản, mua bảo hiểm gói vay. Do tin tưởng, anh N đã chuyển cho Hải tổng cộng 562.450.000 đồng, Hải tiêu xài cá nhân hết.

Đến tháng 02/2025, anh N đến Ngân hàng Chi nhánh Châu Đốc để hỏi hồ sơ vay vốn thì phát hiện Hải không phải là nhân viên ngân hàng và không có hồ sơ vay của anh, nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.