Dòng xe nhúc nhích qua đèo Hải Vân

Từ sáng sớm 1/5, hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau men theo những khúc cua quanh co để di chuyển giữa Huế vào Đà Nẵng.

Ghi nhận trong ngày 1/5, dòng phương tiện bắt đầu đông dần từ khu vực chân đèo phía Huế vào Đà Nẵng. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn di chuyển bằng xe máy để tận hưởng không khí mát mẻ và ngắm cảnh biển từ trên cao. Trong khi đó, lượng ô tô cá nhân cũng tăng đáng kể khiến nhiều đoạn đường xe phải nhích từng chút một. Ảnh: Duy Quốc.
Dọc tuyến đèo Hải Vân, từng đoàn xe nối dài qua những khúc cua uốn lượn. Anh Nguyễn Văn Dinh - du khách đi từ Huế vào Đà Nẵng - cho biết, chọn chạy xe qua đèo để trải nghiệm cảnh đẹp và tận hưởng chuyến đi thư thả trong dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, việc đi đèo phải mất nhiều thời gian hơn do phương tiện đi lại đông, nhiều xe phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn
Theo các chủ quán nước trên đèo, vào các dịp lễ lớn, lưu lượng phương tiện qua đèo Hải Vân thường tăng cao, đặc biệt là xe máy và ô tô cá nhân. Nhiều người chọn đi qua đèo thay vì hầm để có thêm trải nghiệm ngắm cảnh trên đỉnh đèo.
Dù dòng xe đông đúc kéo dài suốt nhiều giờ, không khí trên đèo Hải Vân vẫn khá trật tự.
Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nhiều ngày, dự báo lượng phương tiện qua đèo Hải Vân sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, đặc biệt vào các khung giờ sáng và chiều khi người dân di chuyển giữa Đà Nẵng, Huế và các tỉnh lân cận.
