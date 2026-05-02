Đền Mục - nơi thờ tự vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Tọa lạc tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, Di tích Quốc gia Đền Mục là một trong những điểm đến tâm linh giàu giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Theo Nguyễn Toán/ Báo Đại Đoàn Kết

Không chỉ mang vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng, nơi đây còn gắn liền với việc thờ tự Hoàng đế Lý Nam Đế (Lý Bí) – vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam xưng đế, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ của dân tộc sau nhiều thế kỷ Bắc thuộc.

Theo sử sách, Lý Bí là người có chí lớn, đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nhà Lương vào thế kỷ VI. Năm 544, ông lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân với khát vọng đất nước trường tồn. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc, thể hiện tinh thần quật cường, ý chí tự chủ của người Việt. Đền Mục tại phường Vạn Xuân chính là nơi nhân dân gửi gắm lòng tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của vị Hoàng đế đã đặt nền móng cho nền độc lập dân tộc.

Trải qua nhiều thế kỷ tồn tại, Đền Mục luôn giữ được nét cổ kính, trang nghiêm. Công trình được xây dựng theo kiến trúc truyền thống với cổng tam quan, sân đền rộng rãi, cùng các hạng mục chính như tiền tế, trung từ và hậu cung. Những chi tiết chạm khắc tinh xảo trên hệ thống vì kèo, cột gỗ, hoành phi, câu đối không chỉ thể hiện tài hoa của nghệ nhân xưa mà còn phản ánh đậm nét văn hóa tín ngưỡng của người Việt.

Diện mạo Đền Mục trước đây.
Diện mạo Đền Mục trước đây.

Bên trong đền hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như sắc phong, thần tích, câu đối cổ… Đây là những tư liệu quan trọng góp phần làm sáng tỏ thêm về thân thế, sự nghiệp của Lý Nam Đế cũng như lịch sử hình thành, phát triển của di tích. Qua đó, Đền Mục không chỉ là nơi thờ tự mà còn là “bảo tàng sống” lưu giữ ký ức lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Không chỉ có giá trị lịch sử, văn hóa, Đền Mục còn là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân cư địa phương. Hằng năm, vào các dịp lễ hội, đặc biệt là ngày tưởng niệm Hoàng đế Lý Nam Đế, đông đảo nhân dân và du khách thập phương lại về đây dâng hương, tham gia các nghi lễ truyền thống. Những nghi thức tế lễ trang nghiêm, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian đã góp phần gắn kết cộng đồng, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Đền Mục sau khi được tu bổ, cải tạo hoàn thành vào năm 2024.
Đền Mục sau khi được tu bổ, cải tạo hoàn thành vào năm 2024.

Trong những năm gần đây, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Mục nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân tâm huyết. Đáng chú ý, ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) đã đóng góp nguồn lực tài chính quan trọng để tu bổ, tôn tạo di tích. Sự chung tay của doanh nghiệp không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử – văn hóa của Đền Mục mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần hướng về cội nguồn.

Nhờ sự quan tâm đầu tư, diện mạo của di tích ngày càng khang trang hơn nhưng vẫn bảo đảm giữ gìn được những giá trị nguyên gốc. Đây là điều kiện thuận lợi để Đền Mục tiếp tục phát huy vai trò là điểm đến văn hóa – tâm linh hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.

Diện mạo khang trang, toát lên không khí trang nghiêm nơi thời tự Nam Việt Đế Lý Bí.
Diện mạo khang trang, toát lên không khí trang nghiêm nơi thời tự Nam Việt Đế Lý Bí.

Di tích Quốc gia Đền Mục không chỉ là nơi thờ tự Hoàng đế Lý Nam Đế mà còn là biểu tượng của truyền thống lịch sử hào hùng, của tinh thần độc lập dân tộc. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích không chỉ là trách nhiệm của riêng địa phương mà còn là nghĩa vụ chung của toàn xã hội trong hành trình gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Giữa nhịp sống hiện đại, Đền Mục vẫn lặng lẽ hiện hữu như một chứng nhân lịch sử, nơi mỗi người tìm về để tri ân tiền nhân, hun đúc niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

#Đền Mục #Lý Bí #Hoàng đế đầu tiên #Lý Nam Đế #Di tích quốc gia #Vạn Xuân

Kho tri thức

Điểm tên các ngôi chùa, đền “cầu gì linh nấy” theo quan niệm của người Việt

Trên dải đất hình chữ S, có những ngôi đền, ngôi chùa nổi tiếng đến mức dân gian truyền tụng rằng “cầu gì linh nấy”, trở thành điểm hẹn quen thuộc dịp đầu năm.

Nhắc đến chốn cầu tài lộc linh thiêng bậc nhất miền Bắc, nhiều người sẽ nghĩ tới Phủ Tây Hồ bên Hồ Tây, một thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội. Phủ thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh – một trong Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt. Những ngày đầu năm, con đường ven hồ tấp nập người mang lễ vật tới dâng hương, cầu làm ăn thuận lợi, buôn may bán đắt. Không khí nơi đây vừa trang nghiêm vừa rộn ràng, phản ánh niềm tin sâu sắc của người dân vào sự che chở của Mẫu. Với nhiều tiểu thương và doanh nhân ở thủ đô, đi Phủ Tây Hồ đầu năm gần như đã trở thành một “nghi thức mở hàng” không thể không thực hiện.

Cũng tại Hà Nội, Chùa Hà từ lâu nổi tiếng là nơi cầu duyên linh ứng. Nhiều câu chuyện “đi lẻ về đôi” được truyền tai nhau khiến danh tiếng chùa Hà càng lan xa. Vào dịp đầu xuân, hình ảnh các bạn trẻ thành tâm khấn nguyện trước ban thờ Tam Bảo đã trở thành nét quen thuộc, phản ánh niềm tin rằng nhân duyên cũng cần một chút “thiên thời”.

Kho tri thức

Ngôi chùa độc đáo làm bằng trúc ở Quảng Ninh

Chùa Am Hoa tọa lạc tại tỉnh Quảng Ninh có kiến trúc khá đặc biệt khi toàn bộ khu thờ tam bảo và nhà tổ đều làm bằng trúc.

Chùa Am Hoa ở thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, Thị xã Đông Triều (cũ), nay thuộc phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Theo lời Đại đức Thích Khai Thường, những ngày đầu ngôi chùa chỉ là một mái tôn nhỏ, bên trong đặt một pho tượng Phật do người dân lập trên nền móng cũ. Dấu tích còn sót lại như cây hương đá, chân cột… cho thấy nơi đây từng là một ngôi chùa quy mô lớn.

Kho tri thức

Ngôi chùa hơn 700 năm giữa sông Trường Giang, ẩn hiện theo mùa nước

Khám phá ngôi chùa Quan Âm Các tồn tại hơn 700 năm giữa dòng sông Trường Giang (Trung Quốc), nổi bật với kiến trúc linh hoạt thích nghi theo mùa lũ.

Không cơn lũ nào có thể lay chuyển dù chỉ một tấc, Quan Âm Các nằm ở Ngạc Châu (tỉnh Hồ Bắc) được người đời gọi vui là công trình "cứng đầu" nhất Trung Quốc.

Suốt hơn 7 thế kỷ, Quan Âm Các phải đối mặt với lưu lượng nước khổng lồ của sông Trường Giang không ngừng vỗ vào thân chùa. Dù vậy, công trình vẫn sừng sững giữa lòng sông, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của thời gian.

