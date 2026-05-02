Ngôi mộ nhỏ của thường dân chứa 18 bảo vật hoàng gia gây chấn động

Pengzhuang, nằm ngoại ô You'anmen thuộc Bắc Kinh (Trung Quốc), là một khu vực nhộn nhịp và thịnh vượng với những tòa nhà cao tầng và giao thông tấp nập. Tuy nhiên, nơi đây cũng có một ngôi làng miền núi yên tĩnh và hẻo lánh với nhịp sống chậm rãi, đơn điệu.

Có một người nông dân lớn tuổi sống lâu năm ở ngôi làng miền núi này tình cờ phát hiện ra vài đống tro trắng trong khi làm việc nhà hàng ngày. Sự hiện diện của tro trắng dưới lòng đất là điều bất thường. Mặc dù người nông dân già không được học hành cao, nhưng ông đã linh cảm rằng có điều gì đó đang ẩn giấu dưới lòng đất, có thể là một ngôi mộ cổ.

Ảnh: @Sohu.

Không muốn gây rắc rối, người nông dân già lập tức dừng công việc và thận trọng liên lạc với các chuyên gia từ bộ phận di tích văn hóa, báo cáo chi tiết về phát hiện của mình. Các chuyên gia nhanh chóng đến điều tra. Kết quả chứng minh phỏng đoán của người nông dân già là chính xác - địa điểm ông đào quả thực là một ngôi mộ cổ.

Tuy nhiên, ngôi mộ khá nhỏ, chỉ dài 2,8m và rộng 1,7m, cho thấy người quá cố là một thường dân. Nghi thức mai táng thời cổ đại tuân theo những quy định nghiêm ngặt, mộ của thường dân thường không chứa đồ tùy táng có giá trị.

Ban đầu, các chuyên gia không dự định khai quật toàn bộ, nhưng việc khai quật và khảo sát trước đó đã gây ra một số thiệt hại. Nếu không được bảo vệ, các hiện vật bên trong ngôi mộ có khả năng bị hư hại không thể phục hồi do sự thay đổi của môi trường. Do đó, các chuyên gia đã áp dụng phương pháp khai quật bảo vệ, cố gắng bảo tồn các hiện vật bên trong ngôi mộ càng nhiều càng tốt.

Ảnh: @Sohu.

Thật bất ngờ, trong quá trình khai quật, họ đã phát hiện 18 bảo vật hoàng gia, bao gồm vàng, bạc, đồ trang sức và ngọc bích, với tổng trọng lượng 2.500 gram. Ngay cả khi bỏ qua giá trị văn hóa, những bảo vật này cũng vô cùng quý giá chỉ dựa trên chất liệu của chúng. Phát hiện nổi bật nhất là một chiếc chén ngọc trắng có quai hình rồng đôi, vốn là bảo vật hoàng gia thời nhà Minh.

Theo quy định của triều đình, chỉ có quý tộc mới được sử dụng những vật phẩm như vậy, người dân thường hoàn toàn không có quyền sở hữu chúng. Việc phát hiện ra những bảo vật này đã gây chấn động, khiến các chuyên gia vô cùng tò mò về danh tính của người nằm trong lăng mộ.

Ảnh: @Sohu.

Để tìm ra sự thật, các chuyên gia khảo cổ đã tiến hành một cuộc tìm kiếm tỉ mỉ toàn bộ ngôi mộ cổ. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng họ đã tìm thấy dòng chữ khắc sâu bên trong ngôi mộ, ghi rõ thông tin nhận dạng của người nằm trong mộ. Giải mã dòng chữ, họ biết được người nằm trong mộ tên là Vạn Quý, người đã trải qua nhiều gian khổ trong những năm đầu đời.

Mặc dù học hành chăm chỉ và nhiều lần tham gia kỳ thi hoàng gia, nhưng ông thậm chí không vượt qua được cấp bậc thấp nhất (xiucai). Trong tuyệt vọng, ông đã trả tiền để nhận một công việc tạm thời tại văn phòng chính quyền huyện, công việc ổn định nhưng lương thấp.

Số phận không tha cho Vạn Quý, cha mẹ và vợ ông lần lượt qua đời vì bệnh tật, chỉ còn lại cô con gái Vạn Chân Thiện gánh vác trách nhiệm. Để cải thiện cuộc sống, Vạn Quý đã biển thủ một số tiền bằng chức vụ của mình, Khi mất, Vạn Quý được chôn cất với nghi thức dành cho thường dân, nhưng các bảo vật của ông ta được chôn cất nguyên vẹn trong ngôi mộ.