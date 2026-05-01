Cục Đường bộ nói gì lỗi thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam?

Từ 22h ngày 2/3, vừa qua, 5 đoạn cao tốc thuộc các dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây bắt đầu thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) theo mô hình không có barie đầu vào, toàn bộ quy trình được tự động hóa. Hệ thống bước đầu cho thấy khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn và đảm bảo nguồn thu.

5 dự án cao tốc thành phần thuộc cao tốc Bắc-Nam đã chính thức triển khai thu phí. (Ảnh: Báo Xây dựng).

Tính từ thời điểm bắt đầu thu phí đến ngày 27/4, hệ thống ghi nhận hơn 5,9 triệu lượt giao dịch, với tổng doanh thu hơn 580 tỷ đồng. Ngày nghỉ lễ 30/4 có 186.068 lượt giao dịch, doanh thu đạt hơn 14,1 tỷ đồng, tăng gần 45% so với trung bình mỗi ngày.

Tuy nhiên, do đây là mô hình mới, kết nối nhiều tuyến và nhiều nhà cung cấp khác nhau, nên bước đầu vẫn phát sinh một số sự cố kỹ thuật. Ngoài ra, công tác đối soát, hậu kiểm cũng còn vướng mắc và cần tiếp tục hoàn thiện.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hệ thống thu phí không có barie đầu vào là giải pháp công nghệ tiên tiến, lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Việc thu phí liên tuyến đòi hỏi sự phối hợp và liên thông dữ liệu phức tạp. Cụ thể, hệ thống phải kết nối giữa hệ thống phía trước (Front-End) của hơn 20 trạm với nhiều nhà thầu khác nhau. Đồng thời, hệ thống còn liên thông các nền tảng phía sau (Back-End) như BECT, VETC, VDTC.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dù đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt, nhưng môi trường thực tế luôn có nhiều biến số. Vì vậy, việc phát sinh các tình huống ngoại lệ trong giai đoạn đầu là khó tránh khỏi. Các lỗi hiện nay chủ yếu mang tính cục bộ, quy mô nhỏ. Hệ thống giám sát có thể phát hiện và xử lý ngay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục triệt để.

Với tinh thần cầu thị, các đơn vị từ Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án đến nhà thầu đang phối hợp để hoàn thiện hệ thống.

Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam cùng các Ban QLDA 2, 7, Thăng Long và Đường sắt, yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại trong hệ thống thu phí sử dụng đường bộ tại 5 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm các dự án nêu trên.

Để sớm hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các chủ đầu tư nhanh chóng bổ sung hạng mục còn thiếu, khắc phục triệt để các tồn tại đã được nhận diện, đồng thời xác định rõ thời hạn hoàn thành, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, liên tục.

Các Ban QLDA 2, 7, Thăng Long và Đường sắt được giao nhiệm vụ chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp với nhà thầu vận hành thu phí rà soát lại giải pháp thiết kế tại các trạm, yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị xử lý dứt điểm các bất cập, bảo đảm tuân thủ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, kết nối đồng bộ và vận hành ổn định. Đặc biệt, cần chú trọng giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống cáp điện, cáp quang trên toàn tuyến.

Bộ cũng yêu cầu các nhà thầu thiết bị và phần mềm phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành để xử lý kịp thời các lỗi liên quan đến camera nhận diện biển số và hệ thống barrier; đồng thời chủ động mua sắm thiết bị dự phòng nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, sẵn sàng ứng phó sự cố.

Riêng Ban QLDA 7 phải khẩn trương cập nhật các phân hệ phần mềm Back-End, nhất là luồng dữ liệu offline và công cụ tra cứu; đồng thời khắc phục các vấn đề về đường truyền, bảo đảm dữ liệu từ trạm thu phí được kết nối đầy đủ, đồng bộ về trung tâm giám sát (NOC) phục vụ công tác đối soát và hậu kiểm.

Ban QLDA Thăng Long được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án tổ chức thu phí tối ưu tại trạm Mai Sơn, bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện.

