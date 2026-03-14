Đột nhập cửa hàng, rút nguồn camera trộm 39 iPhone ở Phú Thọ

Chỉ trong 24 giờ, Công an Phú Thọ đã làm rõ vụ trộm 39 chiếc iPhone trị giá hơn 245 triệu đồng tại một cửa hàng điện thoại ở xã Xuân Đài, bắt giữ 2 đối tượng.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Xuân Đài điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ các đối tượng gây án và thu hồi toàn bộ tang vật.

Trước đó, ngày 11/3/2026, Công an xã Xuân Đài tiếp nhận tin báo của ông Phí Quang Đ (SN 1971, trú tại khu Minh Tâm, xã Minh Đài) về việc cửa hàng điện thoại di động của gia đình bị kẻ gian đột nhập. Tài sản bị trộm gồm khoảng 39 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, tổng trị giá khoảng 245,3 triệu đồng.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Xuân Đài tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng, thời điểm khu vực vắng người qua lại. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn khá tinh vi như đi vòng qua cánh đồng để tiếp cận cửa hàng, rút nguồn hệ thống camera, che kín mặt và mặc trang phục dài tay nhằm tránh bị nhận dạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 24 giờ điều tra, lực lượng chức năng đã xác định hai đối tượng nghi vấn gồm Hà Hiếu H (SN 2010) và Hà Văn T (SN 2004), cùng trú tại xã Xuân Đài. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi địa bàn để lẩn trốn và tìm cách tẩu tán tài sản.

Đến khoảng 13h ngày 12/3, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn, đồng thời thu hồi toàn bộ số tài sản bị trộm cắp.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn với thủ đoạn tinh vi thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

