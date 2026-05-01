Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố bảo vệ năng lực hạt nhân, tên lửa

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

AP đưa tin, trong một tuyên bố được người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Iran đọc hôm 30/4, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này và rằng một “chương mới” đang được viết nên trong lịch sử khu vực.

Một phụ nữ giơ cao bức ảnh chụp Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei (bên trái) và cha ông, cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, trong một cuộc mít tinh do nhà nước tổ chức tại Tehran, Iran, ngày 29/4/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Qua thông điệp nhân Ngày Quốc gia Vịnh Ba Tư, ông Mojtaba Khamenei cho thấy rằng vấn đề hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sẽ không thể bị đánh đổi.

"90 triệu người Iran tự hào và đáng kính trong và ngoài nước đều coi tất cả năng lực dựa trên bản sắc, tinh thần, nhân lực, khoa học, công nghiệp và công nghệ của Iran - từ công nghệ nano và sinh học đến năng lực hạt nhân và tên lửa - là của quốc gia”, trích bài phát biểu của Lãnh tụ tối cao Iran.

Cũng trong bài phát biểu, ông Khamenei dường như ám chỉ rằng Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy quan trọng nằm trong vùng lãnh hải của Iran và Oman.

"Việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz sẽ làm cho vùng Vịnh an ninh hơn. Các quy tắc pháp lý và cách quản lý mới của Tehran đối với eo biển sẽ mang lại lợi ích cho tất cả quốc gia trong khu vực", Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định.

Những phát biểu của ông Khamenei được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang chao đảo và ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này đang bị siết chặt bởi lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ ngăn các tàu chở dầu của Iran ra khơi. Nền kinh tế thế giới cũng đang chịu áp lực khi Iran duy trì sự kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, nơi thông thường 1/5 lượng dầu thô toàn cầu được vận chuyển qua. Hôm 30/4, giá dầu Brent, chuẩn quốc tế, giao dịch ở mức 126 đô la một thùng.

Cú sốc đối với nguồn cung và giá dầu đang gây áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang đề xuất một kế hoạch mới nhằm mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.

