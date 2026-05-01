Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố bảo vệ năng lực hạt nhân, tên lửa

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong một tuyên bố được người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Iran đọc hôm 30/4, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này và rằng một “chương mới” đang được viết nên trong lịch sử khu vực.

ap26119651197463.jpg
Một phụ nữ giơ cao bức ảnh chụp Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei (bên trái) và cha ông, cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, trong một cuộc mít tinh do nhà nước tổ chức tại Tehran, Iran, ngày 29/4/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Qua thông điệp nhân Ngày Quốc gia Vịnh Ba Tư, ông Mojtaba Khamenei cho thấy rằng vấn đề hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sẽ không thể bị đánh đổi.

"90 triệu người Iran tự hào và đáng kính trong và ngoài nước đều coi tất cả năng lực dựa trên bản sắc, tinh thần, nhân lực, khoa học, công nghiệp và công nghệ của Iran - từ công nghệ nano và sinh học đến năng lực hạt nhân và tên lửa - là của quốc gia”, trích bài phát biểu của Lãnh tụ tối cao Iran.

Cũng trong bài phát biểu, ông Khamenei dường như ám chỉ rằng Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy quan trọng nằm trong vùng lãnh hải của Iran và Oman.

"Việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz sẽ làm cho vùng Vịnh an ninh hơn. Các quy tắc pháp lý và cách quản lý mới của Tehran đối với eo biển sẽ mang lại lợi ích cho tất cả quốc gia trong khu vực", Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định.

Những phát biểu của ông Khamenei được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang chao đảo và ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này đang bị siết chặt bởi lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ ngăn các tàu chở dầu của Iran ra khơi. Nền kinh tế thế giới cũng đang chịu áp lực khi Iran duy trì sự kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, nơi thông thường 1/5 lượng dầu thô toàn cầu được vận chuyển qua. Hôm 30/4, giá dầu Brent, chuẩn quốc tế, giao dịch ở mức 126 đô la một thùng.

Cú sốc đối với nguồn cung và giá dầu đang gây áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang đề xuất một kế hoạch mới nhằm mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.



Mỹ nói về tình hình hiện tại của Iran

Tổng thống Trump cho biết Iran đã nói rằng họ đang trong tình trạng "sụp đổ" và muốn Mỹ mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

Theo TIME, Tổng thống Trump ngày 28/4 cho biết Iran đã nói với Mỹ rằng họ đang trong tình trạng "sụp đổ" và muốn Mỹ mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

Ông chủ Nhà Trắng không nêu rõ thông điệp đó được truyền đạt như thế nào hoặc chính xác ai là người đã nói như vậy.

Pakistan chuyển đề xuất mới của Iran tới Mỹ

Đề xuất mới, được gửi tới Mỹ thông qua Pakistan, tập trung trước tiên vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Mỹ.

Trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn tin thân cận cho biết, Iran đã đưa ra đề xuất mới cho Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

ap26117196579990.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Pool/AP.
Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

