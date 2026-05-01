Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thông xe cầu vượt N3 nút giao An Phú

Đúng 11 giờ ngày 1/5, cầu vượt N3 nút giao An Phú chính thức thông xe, giúp ô tô rẽ trái trực tiếp, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông TP HCM.

Theo Ngọc Quý/Người Lao Động

Đúng 11 giờ ngày 1/5, cầu vượt N3 tại nút giao An Phú (TPHCM) được đưa vào khai thác, mở hướng rẽ trái trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông.

Cầu vượt N3, nút giao An Phú thông xe trưa ngày 1-5

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết công trình được thiết kế tách riêng dòng xe rẽ trái, giúp phương tiện, nhất là xe container, lưu thông liên tục mà không phải dừng chờ tín hiệu đèn như trước. Nhờ đó, tình trạng xung đột và ùn ứ tại nút giao vốn đông đúc này được kỳ vọng cải thiện đáng kể.

Cầu vượt N3 dài gần 500 m, rộng 9 m, gồm 2 làn xe một chiều, thuộc gói thầu xây lắp số 10 với tổng vốn khoảng 236 tỉ đồng. Tuyến cầu kết nối trực tiếp với cầu Giồng Ông Tố mới, tạo hành lang di chuyển thuận lợi từ đại lộ Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái.

Từ nay, phương tiện từ hướng Võ Nguyên Giáp theo đại lộ Mai Chí Thọ có thể rẽ trái thẳng sang Đồng Văn Cống để vào cảng Cát Lái mà không còn phải chờ đợi, giảm đáng kể thời gian di chuyển và áp lực giao thông tại khu vực.

Cầu vượt N3 là hạng mục thứ tư được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú, sau hầm chui HC1-01, cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02 đã lần lượt đưa vào sử dụng trước đó. Việc từng bước khép kín các hạng mục đang giúp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông phía Đông TPHCM, đặc biệt trên trục kết nối cảng Cát Lái và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Cầu vượt N3 dài gần 500 m, rộng 9 m, gồm 2 làn xe một chiều, thuộc gói thầu xây lắp số 10 với tổng vốn khoảng 236 tỉ đồng
Việc từng bước khép kín các hạng mục đang giúp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông phía Đông TPHCM, đặc biệt trên trục kết nối cảng Cát Lái và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây
Từ nay, phương tiện từ hướng Võ Nguyên Giáp theo đại lộ Mai Chí Thọ có thể rẽ trái thẳng sang Đồng Văn Cống để vào cảng Cát Lái mà không còn phải chờ đợi, giảm đáng kể thời gian di chuyển và áp lực giao thông tại khu vực
Nhánh cầu vượt N3 (bên phải) nối từ đường Mai Chí Thọ rẽ trái về đường Đồng Văn Cống
Nghi thức thông xe nhánh cầu N3, nút giao An Phú
Cầu vượt N3 là hạng mục thứ tư được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú, sau hầm chui HC1-01, cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02 đã lần lượt đưa vào sử dụng trước đó.
nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/thong-xe-cau-vuot-n3-nut-giao-an-phu-196260501115320784.htm
#Cầu vượt N3 nút giao An Phú thông xe #thông xe cầu vượt N3 nút giao An Phú #cầu vượt N3 nút giao An Phú chính thức thông xe #cầu vượt N3 #TP HCM

Xã hội

Thông xe hầm chui nút giao thông hiện đại nhất TP HCM

Hầm chui HC1-02 là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao An Phú. Việc thông xe kỳ vọng sẽ giảm 80% ùn tắc tại khu vực này.

Sáng 2/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (BQL) tổ chức thông xe hầm chui hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP HCM). Đây là công trình giao thông đặc biệt quan trọng ở cửa ngõ phía Đông kết nối vào cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD).

Thông xe hầm chui HC1-02. Đây là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao An Phú
Xem chi tiết

Xã hội

Nghịch lý ngày đầu thông xe nhánh N2, nút giao An Phú vẫn kẹt cứng

An Phú là nút giao thông quan trọng bậc nhất phía Nam được đầu tư 3.400 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm vẫn ì ạch, là nỗi khổ của hàng ngàn tài xế mỗi ngày. 

Sáng 1/1/2026, ngày đầu tiên nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án nút giao An Phú chính thức đi vào khai thác, không khí giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM lại diễn ra trái ngược với kỳ vọng.

Sáng 1/1/2026, ngày đầu tiên nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án nút giao An Phú chính thức đi vào khai thác, không khí giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM lại diễn ra trái ngược với kỳ vọng.

Trên cao, nhánh cầu mới gần như "vắng hoe", xe cộ thưa thớt. Nhưng ngay bên dưới, mặt đất khu vực nút giao An Phú vẫn chật cứng phương tiện.

Trên cao, nhánh cầu mới gần như “vắng hoe”, xe cộ thưa thớt. Nhưng ngay bên dưới, mặt đất khu vực nút giao An Phú vẫn chật cứng phương tiện.

Xem chi tiết

Xã hội

Cận cảnh cầu vượt nút giao An Phú dự kiến thông xe trong năm nay

Những ngày đầu tháng 12, công trường nút giao An Phú thi công nhộn nhịp, các hạng mục cầu vượt và hầm chui đồng loạt tăng tốc thi công.

Trong ảnh là nhánh cầu N2 thuộc gói thầu XL11 đã hợp long phần kết cấu, hoàn thành hạng mục bê tông bản mặt cầu, nối liền từ đường dẫn cao tốc ra trục Mai Chí Thọ.
Phối cảnh nút giao An Phú. Ảnh: Sở Giao thông vận tải TP.HCM (cũ).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới