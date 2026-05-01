Phát hiện kim loại quý hơn vàng trong ngôi mộ cổ

Sau khi nước Ngô sụp đổ, Chu Sở gia nhập Tây Tấn, trở thành tướng quân và liên tục lập công hiển hách cho đến khi tử trận. Sau khi ông qua đời, ông được triều đại Tây Tấn trọng vọng và ban tặng nhiều của cải và đất đai để an táng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, lăng mộ của Chu Sở vẫn chưa được tìm thấy trong một thời gian dài. Mãi sau này, đội khảo cổ Nam Kinh mới phát hiện ra bí ẩn lịch sử này trong một cuộc khai quật, xác nhận qua bia mộ rằng đó chính là lăng mộ của Chu Sở.

Ảnh: @Sohu.

Hầu hết các hiện vật trong ngôi mộ đã bị cướp phá, chỉ còn lại một vài đồ trang sức bằng kim loại có hoa văn chạm khắc, khiến các nhà khảo cổ vô cùng tò mò. Phân tích sâu hơn cho thấy hợp kim bên trong của những kim loại này có độ tinh khiết lên đến 80%, với nhôm là thành phần chính.

Ảnh: @Sohu.

Xét rằng hơn một nghìn năm trước, nhôm là một mặt hàng cực kỳ hiếm và quý giá hơn cả vàng, thì nhôm có độ tinh khiết cao như vậy là điều chưa từng thấy. Như đã biết, sản xuất nhôm quy mô lớn chỉ bắt đầu sau khi công nghệ điện phân nhôm được phát minh thành công vào năm 1886. Do đó, việc phát hiện ngôi mộ Chu Sở chứng minh rằng, người Trung Quốc cổ đại đã đi trước phương Tây hơn một nghìn năm về khả năng tinh chế nhôm.

Phát hiện này chắc chắn chứng minh trí tuệ và kỹ năng của người Trung Quốc cổ đại, với tay nghề tinh xảo mà ngay cả người hiện đại cũng khó lòng sánh kịp. Có thể thấy, sự sáng tạo và trí tuệ của người xưa vượt thời gian và không gian, vẫn luôn khiến hậu thế kinh ngạc.