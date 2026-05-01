Kho tri thức

Phát hiện kim loại quý hơn vàng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ được khai quật ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), chứa loại kim loại đặc biệt mà các chuyên gia cho rằng quý hơn vàng trong thời cổ đại.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Sau khi nước Ngô sụp đổ, Chu Sở gia nhập Tây Tấn, trở thành tướng quân và liên tục lập công hiển hách cho đến khi tử trận. Sau khi ông qua đời, ông được triều đại Tây Tấn trọng vọng và ban tặng nhiều của cải và đất đai để an táng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, lăng mộ của Chu Sở vẫn chưa được tìm thấy trong một thời gian dài. Mãi sau này, đội khảo cổ Nam Kinh mới phát hiện ra bí ẩn lịch sử này trong một cuộc khai quật, xác nhận qua bia mộ rằng đó chính là lăng mộ của Chu Sở.

Ảnh: @Sohu.

Hầu hết các hiện vật trong ngôi mộ đã bị cướp phá, chỉ còn lại một vài đồ trang sức bằng kim loại có hoa văn chạm khắc, khiến các nhà khảo cổ vô cùng tò mò. Phân tích sâu hơn cho thấy hợp kim bên trong của những kim loại này có độ tinh khiết lên đến 80%, với nhôm là thành phần chính.

Ảnh: @Sohu.

Xét rằng hơn một nghìn năm trước, nhôm là một mặt hàng cực kỳ hiếm và quý giá hơn cả vàng, thì nhôm có độ tinh khiết cao như vậy là điều chưa từng thấy. Như đã biết, sản xuất nhôm quy mô lớn chỉ bắt đầu sau khi công nghệ điện phân nhôm được phát minh thành công vào năm 1886. Do đó, việc phát hiện ngôi mộ Chu Sở chứng minh rằng, người Trung Quốc cổ đại đã đi trước phương Tây hơn một nghìn năm về khả năng tinh chế nhôm.

Phát hiện này chắc chắn chứng minh trí tuệ và kỹ năng của người Trung Quốc cổ đại, với tay nghề tinh xảo mà ngay cả người hiện đại cũng khó lòng sánh kịp. Có thể thấy, sự sáng tạo và trí tuệ của người xưa vượt thời gian và không gian, vẫn luôn khiến hậu thế kinh ngạc.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
Kho tri thức

Độc đáo bình đựng rượu cổ có ba chân sư tử thời nhà Đường

Một chiếc bình đựng rượu cổ có ba chân giống chân sư tử được khai quật làm khó các chuyên gia khảo cổ học.

Trong số rất nhiều kho báu, kho báu Hejiacun được xem là quý giá bậc nhất, bởi tất cả các hiện vật được khai quật đều có nguồn gốc từ triều đại nhà Đường. Đây là thời kỳ hoàng kim, không chỉ hùng mạnh về chính trị và rực rỡ về văn hóa, mà di sản của nó còn chứa đầy những hiện vật tinh xảo. Ngày nay, số lượng lăng mộ nhà Đường được khai quật hoàn toàn vẫn còn rất ít, điều này khiến kho báu Hejiacun trở nên đặc biệt quan trọng, có giá trị cao về mặt khảo cổ.

Ảnh: @Sohu.
Kho tri thức

'Cô gái đóng băng' 500 năm, hé lộ nghi lễ hiến tế rùng rợn

Một thi thể nữ bí ẩn được khai quật từ tảng băng, khuôn mặt của cô vẫn xinh đẹp như thể vừa mới được chôn cất, kết quả xét nghiệm gây chấn động giới khảo cổ.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một xác ướp Inca được bảo quản cực kỳ tốt trên đỉnh núi Ampato. Đây là xác ướp nữ đóng băng đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó, núi Ampato, nằm ở dãy Andes của Peru, là một ngọn núi linh thiêng trong thần thoại Inca, mang đến bối cảnh văn hóa sâu sắc hơn cho phát hiện khảo cổ này.

Xác ướp có mái tóc đen dài, óng ả, cổ dài và cánh tay đầy đặn; khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như thể vừa mới được chôn cất. Cô nằm yên lặng trên đỉnh núi Ampato, được phủ một chiếc khăn choàng len alpaca nhiều màu sắc, trạng thái đóng băng cho thấy cô đã tồn tại ít nhất 500 năm.

Kho tri thức

Sự thật ly kỳ về lăng mộ tướng Tư Mã Ý

Một người dân làng đã khai quật được lăng mộ hoàng gia nghìn năm tuổi chỉ từ một nhát cuốc, danh tính người nằm trong lăng mộ được hé lộ.

Chắc hẳn ai cũng từng nghe đến Tư Mã Ý, vị tướng quyền lực của nước Ngụy thời Tam Quốc. Ông là một anh hùng thực sự, sở hữu cả trí tuệ và lòng dũng cảm, vượt xa Gia Cát Lượng. Đặc điểm nổi bật của ông là kín đáo và kiên nhẫn, cuối cùng, nhờ tham vọng sâu rộng và tài năng phi thường, gia tộc Tư Mã Ý đã thành công chiếm đoạt ngai vàng của Tào Ngụy, củng cố vị thế quyền lực tối cao.

Tuy nhiên, vị trí lăng mộ của Tư Mã Ý sau khi ông qua đời vẫn là một bí ẩn. Mặc dù đã có nhiều suy đoán về nơi chôn cất của ông trong suốt lịch sử, nhưng không có suy đoán nào được xác nhận. Điều đáng ngạc nhiên là, một nghìn năm sau, lăng mộ của Tư Mã Ý bất ngờ được phát hiện ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một khám phá gây chấn động toàn bộ cộng đồng khảo cổ học.

