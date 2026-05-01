Xã hội

Gia Lai: Nam sinh viên tử vong khi tắm suối tại Khu du lịch sinh thái Hầm Hô

Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ nguyên nhân một sinh viên năm nhất tử vong khi tắm suối tại Khu du lịch sinh thái Hầm Hô.

Theo Đức Anh/Người Lao Động

Sáng 1/5, lãnh đạo UBND xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai xác nhận tại Khu du lịch sinh thái Hầm Hô vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam sinh viên tử vong.

Đoạn suối Hầm Hô nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/4, một nhóm thanh niên ở khu vực An Nhơn (Gia Lai) rủ nhau đến Khu du lịch sinh thái Hầm Hô vui chơi và tắm suối.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, trong lúc đang tắm, anh P.Q.B. (sinh năm 2007; trú tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) cùng một người bạn không may trượt chân xuống khu vực nước sâu.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, đưa được một nạn nhân lên bờ an toàn. Riêng anh B. không qua khỏi.

Một nguồn tin cho biết nạn nhân là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Quy Nhơn.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhiều vụ đuối nước thương tâm tại Quảng Trị trong 6 ngày

Chỉ trong 6 ngày, Quảng Trị xảy ra 5 vụ đuối nước, làm 6 học sinh tử vong, cảnh báo cấp bách về công tác phòng chống tai nạn cho trẻ em.

Chỉ trong 6 ngày, Quảng Trị xảy ra 5 vụ đuối nước trẻ em

Quảng Trị là địa phương có hệ thống sông ngòi dày đặc cùng đường bờ biển dài, tạo ra những thách thức lớn trong việc bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn đuối nước. Trong những ngày đầu tháng 4, khi thời tiết nắng nóng gia tăng, liên tiếp xảy ra tình trạng học sinh rủ nhau đi tắm sông, hồ và bị đuối nước. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, giám sát trẻ em và cần thiết phải nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trong cộng đồng.

Báo động tình trạng đuối nước trẻ em khi mùa hè chưa tới

Dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè, Thanh Hóa đã ghi nhận 5 trẻ em tử vong do đuối nước từ đầu năm 2026, cho thấy nguy cơ gia tăng đáng báo động.

Từ đầu năm 2026, tình trạng đuối nước trẻ em tại Thanh Hóa có dấu hiệu gia tăng, ghi nhận 5 vụ khiến 5 em tử vong. Dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè, các vụ việc liên tiếp xảy ra tại sông, kênh và bãi biển đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em.

Mới đây nhất vào chiều 1/4, 4 nam sinh lớp 6 ở phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa rủ nhau ra khu vực biển Hải Bình để tắm. Sau đó, 2 em về trước, 2 em là H.T.H. và H.B.H. tiếp tục ở lại tắm.

Tắm kênh thuỷ lợi, nam sinh ở Huế đuối nước tử vong

Một nam sinh trong lúc cùng nhóm bạn tắm kênh thủy lợi ở xã Quảng Điền (TP Huế) không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 2/4, thông tin từ UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến một học sinh tử vong thương tâm.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 01/4, Công an xã Quảng Điền nhận được tin báo về việc cháu Võ Thiện Nh. (SN 2015; trú tại thôn Mỹ Xá, xã Quảng Điền) đi chơi từ chiều nhưng không thấy về nhà.

