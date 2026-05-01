Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy xe giường nằm trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, ùn tắc kéo dài

Sáng 1/5, một xe khách giường nằm đang lưu thông trên cao tốc TP HCM - Trung Lương bất ngờ bốc cháy. Toàn bộ hành khách trên xe kịp thoát thân.

Theo Chúc Trí - Thịnh Tiến/Báo Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 8h20 ngày 1/5, trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm chở hơn 10 hành khách lưu thông trên cao tốc hướng từ miền Tây đi TPHCM. Khi tài xế phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ phía sau xe đã tấp xe vào làn dừng khẩn cấp và hô hoán, hỗ trợ khách sơ tán trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh và bao trùm toàn bộ xe.

Chỉ trong ít phút, đám cháy đã bao trùm toàn bộ phương tiện, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Do thời tiết nắng nóng, gió mạnh, làm lửa lan nhanh, nhiều hành lý của hành khách vẫn còn kẹt lại trên xe cũng bị thiêu rụi.

Lực lượng chữa cháy đang tiến hành dập lửa.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Tháp đã điều động phương tiện và chiến sĩ tiếp cận chữa cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, chiếc xe khách chỉ còn lại khung sắt. May mắn không có thiệt hại về người.

Do sự cố xe khách xảy ra khi tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương có lượng phương tiện lớn trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5, đã gây ra ùn tắc kéo dài cả 2 chiều đường, đặc biệt làn từ miền Tây đi TPHCM phải phong toả tạm thời. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Một số hình ảnh hiện trường cháy xe khách:

Kẹt xe kéo dài do sự cố cháy xe khách trên cao tốc.
tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/chay-xe-giuong-nam-tren-cao-toc-tphcm-trung-luong-un-tac-keo-dai-post1839874.tpo
#Cháy xe giường nằm trên cao tốc TPHCM - Trung Lương #cháy xe #cao tốc TPHCM - Trung Lương #xe khách bốc cháy #ùn tắc giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Ô tô tông liên hoàn trên cao tốc qua Đồng Nai, ùn tắc kéo dài gần 10km

Vụ tông liên hoàn 3 xe xảy ra giờ cao điểm trên cao tốc qua Đồng Nai khiến giao thông ùn tắc dài gần 10km, lực lượng chức năng phải phân luồng giảm áp lực.

Chiều 25/4, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô xảy ra trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài gần 10km.

cao-toc-1885.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.X
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy xe khách giường nằm trên đường Hồ Chí Minh, hành khách kịp thoát nạn

Tối 1/3, một xe khách giường nằm bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Rất may, tài xế và hành khách kịp thoát nạn.

Dẫn nguồn theo báo Nhân Dân, tối 1/3, tại km6 đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột (thuộc thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuêc) đã xảy ra một vụ cháy xe khách giường nằm, khiến hành khách một phen hoảng loạn nhưng may mắn được sơ tán kịp thời, không có thiệt hại về người.

img-229-448.jpg
Hiện trường chiếc xe khách bị cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố tài xế xe tải rượt đuổi xe khách trên cao tốc Trung Lương

Liên quan vụ xe khách và xe tải rượt đuổi nhau trên tốc cao Trung Lương, cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam tài xế Lương Văn Quốc (Vĩnh Long).

Ngày 13/01, trang thông tin Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 03 tháng đối với tài xế xe tải Lương Văn Quốc (SN 1995, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 10/01, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín (SN 1981, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới