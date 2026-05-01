Cháy xe giường nằm trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, ùn tắc kéo dài

Sáng 1/5, một xe khách giường nằm đang lưu thông trên cao tốc TP HCM - Trung Lương bất ngờ bốc cháy. Toàn bộ hành khách trên xe kịp thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 8h20 ngày 1/5, trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm chở hơn 10 hành khách lưu thông trên cao tốc hướng từ miền Tây đi TPHCM. Khi tài xế phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ phía sau xe đã tấp xe vào làn dừng khẩn cấp và hô hoán, hỗ trợ khách sơ tán trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh và bao trùm toàn bộ xe.

Chỉ trong ít phút, đám cháy đã bao trùm toàn bộ phương tiện, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Do thời tiết nắng nóng, gió mạnh, làm lửa lan nhanh, nhiều hành lý của hành khách vẫn còn kẹt lại trên xe cũng bị thiêu rụi.

Lực lượng chữa cháy đang tiến hành dập lửa.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Tháp đã điều động phương tiện và chiến sĩ tiếp cận chữa cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, chiếc xe khách chỉ còn lại khung sắt. May mắn không có thiệt hại về người.

Do sự cố xe khách xảy ra khi tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương có lượng phương tiện lớn trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5, đã gây ra ùn tắc kéo dài cả 2 chiều đường, đặc biệt làn từ miền Tây đi TPHCM phải phong toả tạm thời. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

