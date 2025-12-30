'Nữ quái' sa lưới sau 25 lẩn trốn tại Lào

Để trốn truy nã tại Lào, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã thay tên đổi họ, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 30/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã Nguyễn Thị Bé sau 25 năm lẩn trốn tại Lào.

Trước đó, ngày 29/12, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt (CHDCND Lào) phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bé (SN 1968, quê quán tại Đội 3, Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũ; thường trú tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ).

Được biết, đối tượng Nguyễn Thị Bé bị truy nã theo Quyết định số 04/CQĐT ngày 28/02/2001 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và Quyết định truy nã số 67-60 ngày 27/04/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Thị Bé tại cơ quan Công an.

Quá trình trốn truy nã tại Lào, Nguyễn Thị Bé đã thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên (SN 1972, trú tại: Bản Nóng Đờn, thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt, Lào) và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Trong thời gian này, Nguyễn Thị Bé đã tạo lớp vỏ bọc tinh vi là một doanh nhân. Để tránh sự phát hiện của người khác, đối tượng Bé còn làm phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và chọn nơi khu vực xa dân cư để sinh sống.

Hiện, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã được Công an tỉnh Quảng Trị di lý về Việt Nam, đồng thời bàn giao cho Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

