Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nằm trên đường ray, người đàn ông bị tàu hoả tông tử vong

Một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Trị, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Ngày 15/10, thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông đường sắt số 1, Phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trên đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn tàu hoả làm một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h50 ngày 14/10, tại Km 633+500 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận Quảng Trị - Đông Hà, tàu SE20 (đầu máy D19E-920) di chuyển theo hướng Nam - Bắc xảy ra va chạm với một người đàn ông đang nằm trên đường ray.

base64-17604917481241539129054.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ, đoàn tàu tạm dừng trong khoảng thời gian ngắn sau đó tiếp tục hành trình.

Được biết, nạn nhân là ông N.C (SN 1975, trú khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sáng 17/9:

#Tai nạn #tàu hoả #tử vong #Quảng Trị #điều tra #làm rõ

Bài liên quan

Xã hội

Tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong ở Lào Cai

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Khoảng 12h ngày 13/10, tại Km4+100 tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.xx (chở hơn 20 người) đang lưu thông theo hướng Việt Cường – Minh Phú bất ngờ mất lái, lao vào taluy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe biến dạng, nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu.

Xem chi tiết

Xã hội

Diễn biến mới vụ tai nạn khiến 4 người thương vong ở Quảng Trị

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, tài xế ô tô con trong vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) đã không qua khỏi.

Ngày 11/10, thông tin từ UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tài xế điều khiển ô tô con BKS 30M-051.46 trong vụ tai nạn với ô tô đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại sức khoẻ đã ổn định và trở về nhà.

Được biết, đây là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 6/10 giữa ô tô đầu kéo BKS 73F-002.85 với ô tô con BKS 30M-051.46.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bộ GD&ĐT 'siết' tuyển sinh 2026: Yêu cầu sớm công bố đề án, giảm phương thức xét tuyển

Bộ GD&ĐT 'siết' tuyển sinh 2026: Yêu cầu sớm công bố đề án, giảm phương thức xét tuyển

“Hoàn thiện và sớm công bố đề án tuyển sinh năm 2026, khắc phục triệt để vấn đề công bằng, tin cậy trong các phương thức, thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, giảm số lượng phương thức xét tuyển bảo đảm phù hợp”, là yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm.