Nằm trên đường ray, người đàn ông bị tàu hoả tông tử vong

Một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Trị, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngày 15/10, thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông đường sắt số 1, Phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trên đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn tàu hoả làm một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h50 ngày 14/10, tại Km 633+500 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận Quảng Trị - Đông Hà, tàu SE20 (đầu máy D19E-920) di chuyển theo hướng Nam - Bắc xảy ra va chạm với một người đàn ông đang nằm trên đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ, đoàn tàu tạm dừng trong khoảng thời gian ngắn sau đó tiếp tục hành trình.

Được biết, nạn nhân là ông N.C (SN 1975, trú khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

