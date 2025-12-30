Khởi tố nguyên cán bộ phường ở Quảng Ninh chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Trong thời gian công tác, Tuấn lợi dụng nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của người dân.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, trú tại phường Hạ Long) để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Tuấn từng là chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Gai. Trong thời gian công tác, Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tổng số tiền 806,8 triệu đồng của một công dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thanh Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3, Điều 355 Bộ luật Hình sự. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

