Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố nguyên cán bộ phường ở Quảng Ninh chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Trong thời gian công tác, Tuấn lợi dụng nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của người dân.

Gia Đạt

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, trú tại phường Hạ Long) để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

nguyen-thanh-tuan.jpg
Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Tuấn từng là chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Gai. Trong thời gian công tác, Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tổng số tiền 806,8 triệu đồng của một công dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thanh Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3, Điều 355 Bộ luật Hình sự. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#cán bộ phường #Quảng Ninh #chiếm đoạt #hơn 800 triệu #tội phạm #đất đai

Bài liên quan

Xã hội

Thủ đoạn lừa đảo mới gây lo lắng tại các trường học TP HCM

Nhiều trường học tại TP HCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, trong đó kẻ gian giả danh học sinh, sinh viên và cơ sở giáo dục nhằm chiếm đoạt thông tin, tiền bạc.

Chiêu lừa "mất hết danh bạ"

Trước tình trạng xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào phụ huynh và học sinh, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) vừa phát đi thông báo cảnh báo khẩn đến toàn thể phụ huynh và học sinh trong trường.

Xem chi tiết

Xã hội

Đường dây lừa đảo 'thông báo trúng thưởng' quy mô lớn bị triệt phá thế nào?

Gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty “ma”, các đối tượng dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm được tổ chức theo mô hình công ty, có số lượng “nhân viên” rất lớn, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

766655.jpg
Các đối tượng trong vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt kẻ trốn truy nã 16 năm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Triệu Quang Thành vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ sau 16 năm trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Đông Ngạc vừa bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Quang Thành (SN 1976, thường trú tại phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 16 năm bỏ trốn.

capture-6591.png
Đối tượng truy nã Triệu Quang Thành.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới