Xã hội

Bắt “đạo chích” đột nhập nhà dân trộm dây chuyền vàng, nhẫn bạch kim

Lợi dụng sơ hở của người dân, Phạm Hoàng Tuấn đã đột nhập lấy trộm 02 dây chuyền vàng, 01 đôi bông tai vàng và 01 chiếc nhẫn bạch kim, rồi nhân chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 30/12, thông tin Công an phường Phú Khương (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng Tuấn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22/12, Công an phường Phú Khương nhận được tin báo của bà N.T.B.T (SN 1965, thường trú tại khu phố 4, phường Phú Khương) về việc bị kẻ gian lấy trộm 02 dây chuyền vàng, 01 đôi bông tai vàng và 01 chiếc nhẫn bạch kim, tổng giá trị tài sản khoảng 70 triệu đồng.

z7353328921589-371ae5e45785c41966b63b74e90b46d8.jpg
Đối tượng Phạm Hoàng Tuấn tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Khương nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nghi phạm gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Phạm Hoàng Tuấn (SN 1999, thường trú ấp Phú Hoà, xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long) là đối tượng gây ra vụ trộm nói trên.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Tuấn đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Vĩnh Long #bắt giữ #đạo chích #trộm cắp #dây chuyền vàng

