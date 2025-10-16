Hà Nội

Chồng lao vào ô tô tự tử, vợ tử vong bất thường tại nhà

Hai vợ chồng ở xã Đông Trạch (Quảng Trị) lần lượt tử vong, người vợ chết tại nhà chưa rõ nguyên nhân, còn chồng lao đầu vào ô tô tự tử.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, thông tin từ Công an xã Đông Trạch (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng tại thôn Đông Duyệt (xã Đông Trạch) cùng tử vong. Trong đó, người vợ tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân, người chồng nghi đã lao vào xe tải tự tử.

lao20251016104126-17605967262751995618024.jpg
Ông N.T.T lao vào ô tô tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 16/10, ông N.T.T. (SN 1964, thôn Đông Duyệt, xã Đông Trạch) điều khiển xe máy đến trước cây xăng Đông Trạch tại Quốc lộ 1A. Tại đây, ông N.T.T để xe máy bên đường, đi bộ băng ngang qua đường và bất ngờ lao vào một chiếc xe tải đang di chuyển. Hậu quả, ông N.T.T tử vong tại chỗ.

Sáng cùng ngày (16/10), người dân địa phương cũng phát hiện bà T.T.L (SN 1964, thôn Đông Duyệt, xã Đông Trạch, là vợ của ông N.T.T), tử vong trong nhà tắm, chưa rõ nguyên nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

