Hàng trăm tỷ đồng công nợ tại các cơ sở y tế ở Lâm Đồng

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết tổng công nợ phát sinh trước sáp nhập tại khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) hiện lên tới gần 300 tỷ đồng.

Ngày 30/12, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về tình trạng công nợ kéo dài tại các cơ sở y tế thuộc hai khu vực trên, phát sinh trước thời điểm sáp nhập.

Theo báo cáo, tổng công nợ tính đến ngày 30/6/2025 là hơn 299,3 tỷ đồng. Trong đó, khu vực Bình Thuận (cũ) chiếm khoảng 257 tỷ đồng, phần lớn là tiền thuốc và vật tư y tế với hơn 161,6 tỷ đồng. Riêng Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết đang nợ hơn 55 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận hiện còn nợ hơn 14,9 tỷ đồng tiền lương và phụ cấp của viên chức, người lao động. Ảnh: Đặng Hiền

Sở Y tế Lâm Đồng cho biết nguyên nhân chính là chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bị xuất toán, trong khi giá dịch vụ chưa đủ bù chi, dẫn đến mất cân đối tài chính. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp ngừng cung ứng thuốc, vật tư y tế, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, khu vực Bình Thuận (cũ) còn nợ gần 24,9 tỷ đồng tiền lương, phụ cấp của viên chức, người lao động. Tổng nợ chi phí phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực này là hơn 89,3 tỷ đồng.

Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết đang là đơn vị có số công nợ lớn nhất tại khu vực Bình Thuận (cũ). Ảnh: Hải Đường

Đối với khu vực Đắk Nông (cũ), tổng công nợ hơn 28 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến chi phí phòng, chống dịch và các khoản thanh toán xây dựng cơ bản.

Đến nay, các đơn vị thuộc Sở Y tế đã xử lý được gần 13,2 tỷ đồng, đưa tổng số công nợ còn lại xuống hơn 286 tỷ đồng.

Sở Y tế Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tháo gỡ, đồng thời sớm làm việc với các bộ, ngành Trung ương để ổn định hoạt động của các cơ sở y tế.