Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,63 điểm, tỉnh Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố; thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc.

Sáng 30/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang chủ trì buổi họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Gia Lai vinh dự nằm trong top đầu khi xếp thứ 2/34 tỉnh, thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thông tin tại buổi họp báo, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, cho biết, năm 2025, toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm 55,15%, vượt 25,15% chỉ tiêu Chính phủ giao.

Quang cảnh buổi họp báo

Rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục đầu tư - xây dựng - môi trường - phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; đối với dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 3 ngày giảm còn 3 giờ.

Tỉnh đã ban hành danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, người dân có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh, giảm thời gian đi lại và các chi phí phát sinh. Đồng thời, công bố danh mục 436 thủ tục có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu.

Đã hoàn thành 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.122 dịch vụ công trực tuyến một phần; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,2%, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,6%.

Nhờ đó, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố; thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc, khẳng định tinh thần của chính quyền hành động, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng và minh bạch.

Tại buổi họp báo, đại diện các sở, ngành đã giải đáp một số câu hỏi của các phóng viên báo chí liên quan đến quy định hoạt động kinh doanh tại một số di tích trên địa bàn tỉnh; về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đồng hành, chia sẻ với tỉnh trong quá trình thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, cũng như tác động của cải cách thủ tục hành chính đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch cũng chia sẻ những thay đổi về chất của công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua; quyết tâm của tỉnh Gia Lai khi xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường.