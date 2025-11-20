Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng giật dây chuyền của bé gái 6 tuổi ở Huế

Phát hiện bé gái đeo sợi dây chuyền ở cổ, Lê Văn Hải (TP Huế) đã áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 20/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hải (26 tuổi, ngụ xã Phú Vinh, TP Huế) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào sáng 17/11, Lê Văn Hải điều khiển xe máy biển số 75D1-170.52 chở con gái đến trường Tiểu học Vinh An 1 (thuộc xã Phú Vinh, TP Huế).

Sau khi dừng xe ở cổng và đưa con vào lớp học, Hải phát hiện một bé gái (học sinh lớp 1 của trường) đi ngang qua, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng. Thấy cháu bé còn nhỏ, Hải đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

dua-con-di-hoc-nguoi-dan-ong-tien-tay-giat-day-chuyen-cua-be-gai-lop-1-3051-2650jpg.jpg
Đối tượng Lê Văn Hải tại cơ quan Công an.

Lợi dụng lúc cháu bé đi về phòng học và đang đứng một mình, không có khả năng phản kháng, Hải đã áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền vàng của nạn nhân. Sau đó, Hải mang tài sản về cất giấu tại nhà riêng.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Hải.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #TP Huế #Lê Văn Hải #cướp tài sản #khởi tố #bé gái

Bài liên quan

Xã hội

'Cõng' nhiều tiền án vẫn đi cướp giật vàng

Dù đã có 5 tiền án, nhưng do không có tiền tiêu xài nên Lê Huy Minh (Khánh Hòa) đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 16/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Huy Minh (37 tuổi, trú xã Diên Khánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 5h ngày 17/9, Minh điều khiển xe máy đã tháo biển số, đi từ nhà đến khu vực phường Nha Trang tìm người đeo dây chuyền vàng để giật.

Xem chi tiết

Xã hội

Tên cướp táo tợn giật dây chuyền người đi bộ ở An Giang

Trong lúc đang đi bộ, chị N.T.N (tỉnh An Giang) bất ngờ bị tên cướp áp sát giật sợi dây chuyền vàng trên người.

Ngày 15/11, thông tin từ Công an xã Châu phú (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Út Em (SN:1991, trú ấp Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản".

doi-tuong-cao-van-ut.jpg
Đối tượng Cao Văn Út Em...
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 'nóng' kẻ cướp giật tiền của người bán vé số ở Đồng Tháp

Phát hiện người bán vé số có nhiều tiền, Trần Vũ Trường Giang (tỉnh Đồng Tháp) liền dùng tay cướp giật lấy số tiền rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngày 11/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Vũ Trường Giang (SN 1986, cư trú ấp 1, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ hành vi “Dùng tay giật lấy tài sản của người khác”, quy định tại khoản 1, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h50’ ngày 08/11, bà Nguyễn Thị Kim Chung (SN 1990, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) đi xe máy chở cháu Nguyễn Ngọc Thiên Thanh (SN 2015) lưu thông từ Quốc lộ 1A vào đường Ba Thiện thuộc khu phố Phước Hòa, phường Trung An.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới