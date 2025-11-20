Bắt khẩn cấp đối tượng giật dây chuyền của bé gái 6 tuổi ở Huế

Phát hiện bé gái đeo sợi dây chuyền ở cổ, Lê Văn Hải (TP Huế) đã áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

Ngày 20/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hải (26 tuổi, ngụ xã Phú Vinh, TP Huế) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào sáng 17/11, Lê Văn Hải điều khiển xe máy biển số 75D1-170.52 chở con gái đến trường Tiểu học Vinh An 1 (thuộc xã Phú Vinh, TP Huế).

Sau khi dừng xe ở cổng và đưa con vào lớp học, Hải phát hiện một bé gái (học sinh lớp 1 của trường) đi ngang qua, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng. Thấy cháu bé còn nhỏ, Hải đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Văn Hải tại cơ quan Công an.

Lợi dụng lúc cháu bé đi về phòng học và đang đứng một mình, không có khả năng phản kháng, Hải đã áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền vàng của nạn nhân. Sau đó, Hải mang tài sản về cất giấu tại nhà riêng.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Hải.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

