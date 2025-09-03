Hà Nội

Bắt hai kẻ giả danh cảnh sát mang còng số 8 đi cướp tài sản

Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng giả danh cảnh sát hình sự, dùng súng giả và bộ đàm, còng số 8 để cướp xe máy, điện thoại tại Hải Phòng.

Gia Đạt

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng cho biết vừa phối hợp với Công an phường An Dương truy bắt thành công 2 đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự thực hiện hành vi cướp tài sản xảy ra vào ngày 29/8/2025, tại nút giao thông đèn xanh, đèn đỏ giao nhau giữa đường 351 và đường Nguyễn Trường Tộ, thuộc TDP Hoà Nhất, phường An Dương, Hải Phòng.

56.jpg
Các đối tượng Nguyễn Thành Như, Hoàng Đức Vượng và tang vật thu giữ.

8h ngày 1/9/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường An Dương bắt Nguyễn Thành Như, sinh 1987, thường trú tại số 307AB, Tập thể Cá Hộp, phường Ngô Quyền, Hải Phòng và Hoàng Đức Vượng, sinh 1987, ở số 7C/26/73 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan gồm: Xe mô tô BKS: 15AA-858.94 (của bị hại), 18B2-278.68 (xe đối tượng sử dụng); 5 điện thoại di động (3 điện thoại của bị hại, 2 điện thoại của đối tượng) và 1 khẩu súng dạng Colt quay, 1 khoá số 8, 2 bộ đàm nhãn hiệu Baofeng, 1 dùi cui điện không nhãn hiệu (tất cả đều là đồ giả, các đối tượng mua trên mạng), 1 băng đỏ thêu chữ “Trực chỉ huy”, mà các đối tượng đã sử dụng để “nguỵ trang” giả danh lực lượng Công an để thực hiện hành vi phạm tội. Tập trung đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận, trước đó, tối 21/8/2025, cùng thủ đoạn như trên, Nguyễn Thành Như đã thực hiện vụ cướp xe máy nhãn hiệu Honda- Lead.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng về tội cướp tài sản; tập trung đấu tranh mở rộng án để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
