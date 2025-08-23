Hà Nội

Xã hội

Nam thanh niên bị lừa hơn 400 triệu khi nghe điện thoại giả danh Công an

Anh H đã chuyển 410 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó, phát hiện mình bị lừa, anh H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Gia Đạt

Ngày 23/8, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra một trường hợp nam thanh niên bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng sau khi nghe điện thoại từ các đối tượng giả danh lực lượng Công an.

9.jpg
Ảnh minh họa.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội liên tục phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để gọi điện đe dọa, lừa đảo. Nếu như trước đây, các đối tượng thường nhắm tới người cao tuổi, thì hiện nay chúng chuyển hướng sang cả những người trẻ. Nhiều thanh niên do chủ quan, thiếu cập nhật thông tin cảnh báo đã trở thành nạn nhân, mất số tiền lớn.

Ngày 9/8/2025, anh Đ (SN 2007) có nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo anh có liên quan đến một vụ rửa tiền, đánh cắp thông tin. Đối tượng yêu cầu anh phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp. Do lo sợ, anh H đã chuyển 410 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó, phát hiện mình bị lừa, anh H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Giả danh nhân viên công ty tài chính lừa đảo hơn 2,3 tỷ đồng

Với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, đưa ra thông tin gian dối cho vay tiền qua mạng internet, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Ngày 20/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Luận cùng đồng bọn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do muốn hưởng lợi bất chính nên từ ngày 15/3 - 13/6/2024, Nguyễn Thị Luận (SN 1989, ở Hà Nội), Phạm Linh Chi (SN 1993, ở tỉnh Hưng Yên), Trần Văn Thành (SN 1986, ở Hà Nội), Phón Văn Danh (SN 1995, ở tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Văn Hợi (NS 1995, ở tỉnh Bắc Ninh), Lương Văn Cương (SN 1989, ở tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng.

Xã hội

Bắt 2 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản ở Quảng Trị

Hai đối tượng giả danh công an để chặn phương tiện tham gia giao thông, nhằm vòi vĩnh tiền từ người điều khiển sai phạm.

Ngày 11/8, Công an phường Đồng Thuận (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang làm việc với 2 đối tượng, gồm: Đặng Trung Quân (SN 2005) và Bùi Bảo Long (SN 2004, cùng trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi giả danh lực lượng công an với mục đích chặn người đi đường để kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 9/8, Quân đi xe mô tô mang BKS 74-AA-564.80 (BKS thực của xe là 74-AA-564.90, trước đó Quân dán đổi số 9 sang số 8) chở Long đi uống nước tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Tại đây, Quân và Long có bàn với nhau về việc đi bắt các xe lạng lách.

Xã hội

Bắt 2 đối tượng giả danh công an, cướp tiền trên "chiếu bạc" ở Đà Nẵng

Giả danh cán bộ công an, Tuấn và Tuyến mang theo còng số 8, xông vào tụ điểm đánh bạc ở TP Đà Nẵng, đe dọa, chiếm đoạt 170.000 đồng của người chơi.

Ngày 9/8, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Duy Tuấn (SN 1991, trú phường Thanh Khê và Nguyễn Đình Tuyến (SN 1986, trú phường Hòa Cường, cùng TP Đà Nẵng) về tội “Cướp tài sản”.

Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khi giả danh công an tìm đến các địa điểm đánh bạc, hù dọa con bạc để lấy tiền tiêu xài.

