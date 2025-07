Bắt giữ nhà thiết kế Nguyễn Công Trí vì sử dụng ma túy

Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy do Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện.

Ngày 23/7, Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Tân Hòa vừa phát hiện Trần Phú Long (SN 1989) và Nguyễn Công Trí (SN 1978, nghề nghiệp: thiết kế thời trang) có liên quan đến đường dây và cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và tang vật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/6, Công an TP HCM kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Lạc Long Quân (nay là địa bàn phường Tân Hòa, TPHCM), bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Trung (SN 1991) có hành vi tàng trữ và mua bán cần sa, cocain. Trung khai mua bán qua mạng xã hội Telegram/Signal, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian. Qua truy xét công an phát hiện các đối tượng liên quan gồm: Phùng Vĩnh Lâm (giao hàng), Nguyễn Đức Trung (mua đi bán lại), Bùi Công Thịnh (giao hàng cho “Chú Tếu”), Cao Thanh Xuân Thảo (sử dụng cần sa).

Mở rộng truy xét đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Tân Hòa, Công an TPHCM tiếp tục phát hiện Trần Phú Long (SN 1989) và Nguyễn Công Trí (SN 1978, nghề nghiệp: thiết kế thời trang – thường được biết đến với tên gọi Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí) có liên quan và cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý vào tối 23/6 tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TP HCM.

Kiểm tra nơi ở của Trí và Long, cơ quan Công an phát hiện nhiều đồ vật nghi vấn như đĩa sứ, tờ tiền cuộn tròn, thẻ nhựa. Tại cơ quan Công an, các đối tượng này khai nhận đây là dụng cụ để sử dụng ma túy. Hiện Công an TP HCM đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng