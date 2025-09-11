Bắt giữ đối tượng dùng búa cạy phá cây ATM để trộm tiền

Do thiếu tiền tiêu xài, Phạm Văn Trí đã ra cây ATM của ngân hàng sử dụng búa cạy phá để lấy trộm tiền bên trong.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Văn Trí, sinh năm 2002, trú tại thôn Vị Khê, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phạm Văn Trí tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 01h ngày 29/8/2025, do thiếu tiền tiêu, Phạm Văn Trí, sinh năm 2002 nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Để ý cây ATM của ngân hàng tại cổng khu Công nghiệp Đông Mai thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, có nhiều sơ hở, Trí sử dụng búa (dạng búa nhổ đinh) cạy phá két của cây ATM trên để lấy trộm tiền bên trong.

Hành vi của Trí thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, sử dụng công cụ nguy hiểm để phá hoại, chiếm đoạt tài sản tại cây ATM nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống an ninh, giám sát. Đây là dạng tội phạm có tính chất nguy hiểm cao. Đáng chú ý, đối tượng thực hiện hành vi vào thời điểm đêm khuya. Lợi dụng vắng người để gây án, cho thấy sự tính toán và chuẩn bị từ trước. Không chỉ dừng lại ở việc xâm phạm tài sản, những hành vi như vậy còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu chủ trì, phối hợp với Công an phường Đông Mai triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu chứng cứ, truy xét nóng đối tượng gây án. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, ngày 3/09/2025 Cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ Phạm Văn Trí.

