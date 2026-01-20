Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người phụ nữ ở Ninh Bình

Phát hiện sự việc, Tổ tuần tra đã nhanh chóng có mặt, huy động sự giúp đỡ của người dân và bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ cướp giật.

Gia Đạt

Ngày 20/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi đến khu vực tuyến đường Phù Nghĩa, phường Thiên Trường, Tổ tuần tra của Công an phường Thiên Trường phát hiện người dân đang tri hô có đối tượng cướp giật tài sản.

anh-16.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng cùng tang vật.

Tổ tuần tra của Công an phường đã nhanh chóng có mặt, huy động sự giúp đỡ của người dân và bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ cướp giật. Quá trình đấu tranh, làm rõ, xác định đối tượng cướp giật tài sản là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1998, trú tại xóm Hồng Phong, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình cùng chiếc túi xách là tang vật mà đối tượng vừa cướp giật của bà N.T.L, sinh năm 1959, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Trong túi sách có 1.825.000 đồng tiền mặt.

Hiện, Công an phường Thiên Trường đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
