Xã hội

Truy bắt nghi phạm cướp giật tài sản ở Hà Tĩnh

Cơ quan Công an xác định đây là đối tượng rất nguy hiểm, manh động nên người dân cần cảnh giác, không được tự ý tiếp cận.

Hạo Nhiên

Ngày 16/01, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo khẩn truy tìm Trần Chí Bảo - nghi can liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tối 14/01 tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Được biết, đối tượng Trần Chí Bảo (SN 2001, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cao khoảng 1,60m đến 1,70m. Khi bỏ trốn, chân trái đối tượng đang bị thương, khu vực đầu gối chảy máu. Đối tượng mặc quần đùi, áo khoác tối màu, đi chân trần và di chuyển bằng đường bộ.

61680156316032236312604551584398936663287191n-rvfp.jpg
Nghi phạm Trần Chí Bảo...

Cơ quan công an cảnh báo, đây là đối tượng nguy hiểm, người dân không tự ý tiếp cận.

Khi phát hiện nghi can, đề nghị nhanh chóng báo tin ngay cho cơ quan công an theo số điện thoại: 0912 768 978 - Trung tá Phan Quốc Hội (Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự); 0917 842 368 - Thiếu tá Lê Đình Tín (Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự); hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Xã hội

Truy bắt thành công 4 bị cáo trốn thi hành án ở các tỉnh biên giới phía Bắc

Đây là 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vào năm 2024.

Ngày 15/01, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vừa phối hợp bắt giữ 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào).

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Lò Văn Thoang (sinh năm 2005) và Lò Phương Kỳ (sinh năm 2001) đều trú bản Huổi Lốt (xã Mường Mủn, tỉnh Điện Biên); Lý Văn Thành (sinh năm 1996, trú thôn Pác Khiếc (xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn); Mùi Văn Tuyên (sinh năm 2004, trú bản Châu Phong, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La).

Xem chi tiết

Xã hội

Lời khai nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên

Kiều Ngọc Anh khai đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã tự nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sáng cùng ngày, đối tượng Kiều Ngọc Anh – nghi phạm sát hại hai người phụ nữ, cướp tài sản tại xã Như Quỳnh và xã Lạc Đạo đã đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

76655.jpg
Đối tượng Kiểu Ngọc Anh (Ảnh: M.H)
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nóng 'đạo chích' đột nhập, phá két trộm cắp tài sản

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, đối tượng Hoàng Văn Lợi (tỉnh Hà Tĩnh) đã đột nhập, phá két lấy trộm tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 05/01, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Lợi (SN 2000, trú tại TDP Hồng Hải, phường Hoành Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Hoành Sơn tiếp nhận tin báo của anh Lê Văn C. (ngụ Tổ dân phố Nhân Thắng) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy trộm tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

Xem chi tiết

