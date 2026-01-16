Truy bắt nghi phạm cướp giật tài sản ở Hà Tĩnh

Cơ quan Công an xác định đây là đối tượng rất nguy hiểm, manh động nên người dân cần cảnh giác, không được tự ý tiếp cận.

Ngày 16/01, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo khẩn truy tìm Trần Chí Bảo - nghi can liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tối 14/01 tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Được biết, đối tượng Trần Chí Bảo (SN 2001, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cao khoảng 1,60m đến 1,70m. Khi bỏ trốn, chân trái đối tượng đang bị thương, khu vực đầu gối chảy máu. Đối tượng mặc quần đùi, áo khoác tối màu, đi chân trần và di chuyển bằng đường bộ.

Nghi phạm Trần Chí Bảo...

Cơ quan công an cảnh báo, đây là đối tượng nguy hiểm, người dân không tự ý tiếp cận.

Khi phát hiện nghi can, đề nghị nhanh chóng báo tin ngay cho cơ quan công an theo số điện thoại: 0912 768 978 - Trung tá Phan Quốc Hội (Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự); 0917 842 368 - Thiếu tá Lê Đình Tín (Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự); hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

