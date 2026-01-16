Hà Nội

Xã hội

Tên cướp nguy hiểm, manh động ở Hà Tĩnh 'sa lưới'

Sau nhiều giờ nỗ lực truy bắt, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt được đối tượng Trần Chí Bảo, nghi phạm gây ra vụ cướp tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Hạo Nhiên

Ngày 16/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị công an tại địa phương truy bắt thành công đối tượng Trần Chí Bảo (SN 2001, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, Bảo bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản, xảy ra vào ngày 15/01 tại khách sạn Hoàng Quân, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

bat-bao-edited-1768546673019.jpg
Đối tượng Trần Chí Bảo bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn trong tình trạng đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, chảy máu.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, sáng 16/01, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát thông báo truy tìm Trần Chí Bảo. Trong thông báo, cơ quan Công an cho biết đối tượng này nguy hiểm, có thể manh động nên người dân không tự ý tiếp cận.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Hà Tĩnh #truy bắt #nghi phạm #cướp giật #manh động

