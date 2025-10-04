Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng tự chế và mua bán pháo nổ trái phép ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng tự chế và mua bán pháo nổ trái phép.

Thanh Hà

Ngày 10/4, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng có hành vi tự chế pháo nổ trái phép.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an phường Thành Vinh phát hiện một số đối tượng từ nơi khác đến thuê trọ trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Các đối tượng này móc nối với nhau, mua nguyên liệu qua mạng để tự chế pháo nổ.

images2043812-1.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi nhằm che giấu hành vi vi phạm. Các đối tượng thuê trọ ngắn hạn để tránh bị chú ý; lợi dụng các khu vực ít dân cư, hoạt động vào ban đêm để chế tạo, thử nghiệm sản phẩm; đóng gói, cất giấu tang vật trong các vật dụng sinh hoạt hằng ngày để hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20h, ngày 03/10/2025, tại khu vực trước ngõ 87, đường Hà Huy Tập, Công an phường Thành Vinh bắt giữ 02 đối tượng N.V.G.B (SN 2005), trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An và V.T.N (SN 2003), trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 31 quả pháo tự chế; túi nilông chứa chất sử dụng để chế tạo pháo và một số tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đã mua nguyên liệu qua mạng, sau đó mang về tự chế pháo nổ nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu:

(Nguồn: VTV1)
#Nghệ An #phát hiện #Công an #bắt giữ #tự chế #mua bán

Bài liên quan

Xã hội

Bắt thanh niên sản xuất và buôn bán pháo nổ ở Nghệ An

Phan Minh Quang lên mạng xã hội mua các nguyên liệu để sản xuất pháo, sau khi ra thành phẩm thì trao đổi, mua bán với các đối tượng lạ để nhằm kiếm lời.

Ngày 29/7, thông tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Phan Minh Quang (SN 2008, trú xã Kim Bảng, Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và rà soát các hội nhóm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một tài khoản Facebook mang tên “Hùng Văn” có biểu hiện nghi vấn chế tạo, tàng trữ pháo tự chế.

Xem chi tiết

Buôn bán pháo nổ, 2 thanh niên ở Hà Tĩnh lĩnh gần 14 năm tù

Bị cáo buộc về tội “Buôn bán hàng cấm”, Hồ Văn Hậu và Lê Khắc Chiến bị Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù giam.

Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa trực tuyến sơ thẩm xét xử các bị cáo Hồ Văn Hậu (SN 1996) và Lê Khắc Chiến (SN 1996), cùng trú tại thôn Toàn Thắng, xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Theo cáo trạng, do biết nhiều người có nhu cầu mua pháo hoa nổ trong dịp Tết, Hồ Văn Hậu đã liên lạc, bàn bạc và thống nhất với Lê Khắc Chiến mua pháo hoa nổ về bán kiếm lời. Ngay sau đó, Chiến chuyển cho Hậu 10 triệu đồng để đặt cọc mua pháo.

Xem chi tiết

Buôn bán pháo nổ, nam thanh niên lĩnh hơn 8 năm tù

Toà án Nhân dân TP Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lực (Quảng Trị) 8 năm 6 tháng tù giam về tội “về tội buôn bán hàng cấm”.

Ngày 20/01, Toà án Nhân dân TP Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Lực (SN 1993, trú tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về tội buôn bán hàng cấm.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2024, Nguyễn Tiến Lực đặt mua trên mạng của người có tài khoản facebook "Tề Thiên" 111 hộp pháo loại 49 quả, 6 hộp pháo loại 36 quả, 6 túi pháo bi, 6 khối pháo trụ và 8 hộp pháo C1509 có tổng khối lượng 226,17kg, đem về cất giấu với mục đích bán kiếm lời.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới