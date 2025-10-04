Bắt giữ 2 đối tượng tự chế và mua bán pháo nổ trái phép ở Nghệ An

Ngày 10/4, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng có hành vi tự chế pháo nổ trái phép.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an phường Thành Vinh phát hiện một số đối tượng từ nơi khác đến thuê trọ trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Các đối tượng này móc nối với nhau, mua nguyên liệu qua mạng để tự chế pháo nổ.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi nhằm che giấu hành vi vi phạm. Các đối tượng thuê trọ ngắn hạn để tránh bị chú ý; lợi dụng các khu vực ít dân cư, hoạt động vào ban đêm để chế tạo, thử nghiệm sản phẩm; đóng gói, cất giấu tang vật trong các vật dụng sinh hoạt hằng ngày để hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20h, ngày 03/10/2025, tại khu vực trước ngõ 87, đường Hà Huy Tập, Công an phường Thành Vinh bắt giữ 02 đối tượng N.V.G.B (SN 2005), trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An và V.T.N (SN 2003), trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 31 quả pháo tự chế; túi nilông chứa chất sử dụng để chế tạo pháo và một số tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đã mua nguyên liệu qua mạng, sau đó mang về tự chế pháo nổ nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu: