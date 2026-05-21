Cưỡng đoạt dây chuyền vàng, nam thanh niên lĩnh 42 tháng tù

Ngày 21/5, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với bị cáo Lê Văn Hải (SN 1999, trú tại xã Phú Vinh, TP Huế).

Theo cáo trạng, sáng 17/11/2025, Hải điều khiển xe máy đưa con gái đến học tại Trường Tiểu học Vinh An 1. Tại đây, phát hiện cháu L.T.T.M (SN 2019, học sinh lớp 1) đeo dây chuyền màu vàng, Hải nảy sinh lòng tham.

Đối tượng đi vòng ra sau, uy hiếp tinh thần khiến cháu M. hoảng sợ không dám phản ứng và tháo lấy sợi dây chuyền rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập Hải và thu hồi tang vật.

Tại phiên toà, bị cáo Lê Văn Hải đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Hải là nguy hiểm, xâm phạm tài sản công dân và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường học đường. Đặc biệt, việc chiếm đoạt tài sản của trẻ em hơn 6 tuổi là tình tiết định khung tăng nặng.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và được gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hải 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.